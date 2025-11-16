El Recreativo asienta su mejor racha con una tercera victoria consecutiva

El Recreativo asentó su mejor racha de la temporada en Tercera RFEF con una tercera victoria consecutiva, esta vez en casa del Atlético Porcuna. El ... filial del Granada se asienta en el 'play off' de ascenso gracias a un nuevo gol de Rayan Zinebi y a otro del capitán Álvaro Justo en la primera media hora gracias a un abrumador inicio. El portero ucraniano Bohdan Isachenko, titular por la convocatoria de Iker García con el primer equipo ante la baja de Luca Zidane, paró un penalti al cedido Pablo Ferrnández a la hora justo antes del tanto de falta directa de Adriano Romero y contribuyó a su equipo sobreviviera con un futbolista menos durante el último cuarto de hora por la expulsión de Pere Haro.

Luis Bueno introdujo como titulares al defensa Juanjo Flores y al centrocampista Mario Jiménez 'Gambín' tras viajar a tiempo desde Santander. Anthony Obi cubrió al sancionado Mario Marín y Pere Haro recuperó la titularidad, con nueva suplencia de Samu Cortés. Zinebi, ya en dinámica de primer equipo aunque permanezca inconvocable hasta enero por su incorporación al club con el mercado ya cerrado, adelantó al Recreativo a los siete minutos al cazar un balón suelto dentro del área pequeña y ya lleva cinco en los siete últimos partidos con el Recreativo.

Zinebi pudo incluso firmar el segundo poco después. Sí logró ampliar la ventaja Justo al definir a la perfección en un mano a mano. El autor del primer gol, amonestado, no salió ya tras el descanso y dejó su sitio a Richard. El Recreativo defendió su ventaja con uñas y dientes con la entrada de Cortés como revulsivo entre otros para la última media hora. El filial celebró su quinto triunfo del curso tras el descenso.