Alineación titular del Recreativo en casa del Atlético Porcuna. Granada CF

Filial del Granada CF

El Recreativo asienta su mejor racha con una tercera victoria consecutiva

Tercera RFEF ·

El equipo de Luis Bueno sobrevive con un futbolista menos el último cuarto de hora tras otro gol de Zinebi

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

El Recreativo asentó su mejor racha de la temporada en Tercera RFEF con una tercera victoria consecutiva, esta vez en casa del Atlético Porcuna. El ... filial del Granada se asienta en el 'play off' de ascenso gracias a un nuevo gol de Rayan Zinebi y a otro del capitán Álvaro Justo en la primera media hora gracias a un abrumador inicio. El portero ucraniano Bohdan Isachenko, titular por la convocatoria de Iker García con el primer equipo ante la baja de Luca Zidane, paró un penalti al cedido Pablo Ferrnández a la hora justo antes del tanto de falta directa de Adriano Romero y contribuyó a su equipo sobreviviera con un futbolista menos durante el último cuarto de hora por la expulsión de Pere Haro.

