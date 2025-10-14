El Recreativo afronta su derbi aplazado en Huétor Vega

l Recreativo Granada afronta este miércoles en Las Viñas (20.30 horas) su partido aplazado con el Huétor Vega necesitado de ganar al no haber ... celebrado aún más que una única victoria en cinco partidos ya. El filial rojiblanco recupera este encuentro tras la participación de hasta ocho jugadores del vecino metropolitano en el Mundial universitario de China.

El Recreativo espera asentar su progreso pese a conceder un empate a última hora con el Torredonjimeno este pasado sábado en la Ciudad Deportiva del club. El Huétor Vega, por su parte, viene de firmar otras tablas también como local con el Alhaurino pero ya cuenta dos triunfos y una única derrota, la de Motril.

«Al Huétor Vega lo tenemos muy visto porque somos asiduos en su partido al coger al rival que sueltan y será un partido muy bonito entre dos equipos que quieren jugar», apuntó el entrenador del Recreativo, Luis Bueno, sobre el nuevo derbi en declaraciones al club, agradecido por jugar tres partidos en siete días ahora: «Lo que nos gusta es competir».