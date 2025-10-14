Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Recreativo celebran un gol al Torrendojimeno. José Miguel Baldomero

Filial del Granada

El Recreativo afronta su derbi aplazado en Huétor Vega

Los rojiblancos necesitan ganar, con una única victoria por ahora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 14:03

l Recreativo Granada afronta este miércoles en Las Viñas (20.30 horas) su partido aplazado con el Huétor Vega necesitado de ganar al no haber ... celebrado aún más que una única victoria en cinco partidos ya. El filial rojiblanco recupera este encuentro tras la participación de hasta ocho jugadores del vecino metropolitano en el Mundial universitario de China.

ideal El Recreativo afronta su derbi aplazado en Huétor Vega

