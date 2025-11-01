Ferreras: «Mostramos mucha madurez a nivel competitivo»

Granada femeninoFerreras: «Mostramos mucha madurez a nivel competitivo»
Keefe, contenta con su nuevo gol: «Como delantera, es un placer ayudar con ello»
Granada
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:05
Tanto Irene Ferreras como Sonya Keefe se felicitaron por el triunfo. «Sobre todo, destaco la resistencia y la fortaleza mental. No nos sentimos vulnerables a ... pesar de no tener el balón lo que nos hubiera gustado. Volvimos a trabajar en equipo, fuimos sacrificadas y neutralizamos a jugadoras que tienen muchísimo nivel, como las que tuvimos por delante. Mostramos mucha madurez a nivel competitivo. Muy contenta», resaltó Ferreras.
«Tenemos que estar contentas con la actuación del equipo. Hubo dos partes diferentes. En la primera, fuimos a por ellas, generamos y robamos, las tuvimos incómodas. En la segunda, el Madrid CFF, jugando en casa y con su nivel, fue a por el partido, nos sometió más, pero el equipo mostró carácter y defendimos lo importante. Creo que vamos creciendo mucho a lo largo de los partidos y nos está sirviendo para entender qué toca en cada momento. Fuimos sólidas, que era lo que pedimos, para mantener la portería a cero y que el gol nos valiera para sumar tres puntos», zanjó.
Por su parte, la goleadora chilena subrayó que el equipo sabía que sería «un partido complicado». «El Madrid CFF tiene aviones arriba y sabíamos que teníamos que estar concentradas defensivamente y ofensivamente aprovechar las oportunidades de gol que tuviéramos. Tuvimos un juego directo y una actitud de ir hacia delante. Por momentos, se nos puso cuesta arriba por el empuje del rival, pero se agradece el compromiso de todo el equipo, el esfuerzo fue increíble. Nos vamos contentas. Yo también con mi gol. Como delantera, es un placer ayudar con ello. Venía con ganas. Seguimos mejorando. Me siento cómoda», expresó.
