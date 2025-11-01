Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino. Liga F

Granada femenino

Ferreras: «Mostramos mucha madurez a nivel competitivo»

Keefe, contenta con su nuevo gol: «Como delantera, es un placer ayudar con ello»

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

Tanto Irene Ferreras como Sonya Keefe se felicitaron por el triunfo. «Sobre todo, destaco la resistencia y la fortaleza mental. No nos sentimos vulnerables a ... pesar de no tener el balón lo que nos hubiera gustado. Volvimos a trabajar en equipo, fuimos sacrificadas y neutralizamos a jugadoras que tienen muchísimo nivel, como las que tuvimos por delante. Mostramos mucha madurez a nivel competitivo. Muy contenta», resaltó Ferreras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural
  9. 9

    Vinicius y Hongla
  10. 10

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ferreras: «Mostramos mucha madurez a nivel competitivo»

Ferreras: «Mostramos mucha madurez a nivel competitivo»