La entrenadora Irene Ferreras, en una imagen de archivo. Pepe Marín

Rueda de prensa

Ferreras: «Este equipo no se rinde nunca y el punto sabe a oro»

Zona mixta ·

«El partido se nos hizo cuesta arriba porque nos faltó consistencia en los duelos, que los perdimos todos», lamenta la entrenadora del Granada femenino sobre la primera parte en Tenerife

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

Irene Ferreras, la entrenadora del Granada femenino, sacó pecho por el punto logrado contra el Tenerife pese a empezar por detrás en el marcador en ... zona mixta. «No arrancamos mal en el partido, pero el gol que encajamos nos hizo acumular minutos muy malos. No estuvimos cómodas y no ajustamos bien en defensa. Nos faltó consistencia y el partido se puso cuesta arriba, pero este equipo nunca se rinde. El punto viene por personalidad y garra. Sabe a oro», valoró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

