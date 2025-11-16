Ferreras: «Este equipo no se rinde nunca y el punto sabe a oro»

Irene Ferreras, la entrenadora del Granada femenino, sacó pecho por el punto logrado contra el Tenerife pese a empezar por detrás en el marcador en ... zona mixta. «No arrancamos mal en el partido, pero el gol que encajamos nos hizo acumular minutos muy malos. No estuvimos cómodas y no ajustamos bien en defensa. Nos faltó consistencia y el partido se puso cuesta arriba, pero este equipo nunca se rinde. El punto viene por personalidad y garra. Sabe a oro», valoró.

«Estoy contenta del trabajo de las chicas. No era fácil reponerse con el marcador en contra. Antes del descanso tuvimos acercamientos al área, por eso llegó el penalti. En la segunda mitad, sí que hicimos lo que trabajamos a diario y pudimos sacar el partido», añadió. Ferreras afirmó que les faltó «agresividad en los duelos, que los perdimos todos durante el primer tiempo. No pudimos soltarnos con el balón, pues el Tenerife defendió muy bien y apenas había espacio. Era difícil generar remates, pero por suerte Ari metió el golazo», finalizó.

Ari Mingueza

También compareció Ari Mingueza, la autora del 2-2 final. «Sabíamos que sería un partido difícil. El Tenerife juega muy bien y nos jugó mala pasada. Cambió su estructura y no supimos ajustar bien. Aparte, nos faltó intensidad, pero la reacción en la segunda mitad fue buenísima. Tuvimos personalidad con balón y generamos llegadas. El punto es justo y ojalá podamos hacerlo bueno en casa la próxima jornada», cerró.