El Femenino inicia la temporada de su confirmación

El Granada femenino inicia la temporada de su confirmación. Arranca su tercera campaña consecutiva en la Liga F, un curso complejo al venir del mejor ... ejercicio de su historia. Lo hace con una plantilla con siete caras nuevas y una base de años anteriores que quiere transmitir el espíritu de la 'eterna lucha' a las recién llegadas.

El conjunto de la nueva inquilina en el banquillo, Irene Ferreras, debuta contra el mismo rival con el que acabó el maravilloso último campeoanto. Un Levante UD que busca la permanencia al igual que las nazaríes y que querrá poner las cosas díficiles.

El Granada viene de levantar la Copa de Andalucía ante el Sevilla FC por 2-3. Destacó la chilena Sonya Keefe, quien tiene la difícil misión de hacer olvidar la labor como goleadora de Edna Imade.

📋 ¡Esta es la convocatoria de Irene Ferreras para el #LevanteGranada! pic.twitter.com/8bMhDvV5C2 — Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) August 29, 2025

La portera japonesa Chika Hiaro, las defensas Blanca Muñoz, Yoli Sierra y Manoly Baquerizo, la extremo Solvoll y las atacantes María Barquero y la mencionada Keefe querrán dejar el pabellón alto.

ALINEACIONES PROBABLES

Levante UD: Tarazona; Eva Alonso, Dolores, Agama, Carrasco; Carol, Ali, Chacón, Gonzi; Kalu y Luque.

Granada: Laura Sánchez; Manoly, Postigo, Jujuba, Alba Pérez; Mingueza, Leles, Laura Pérez, Solvoll; Lauri y Keefe.

Árbitra: Ylenia Sánchez.

Hora y lugar: 12.00. Ciudad Deportiva de Buñol.

Televisión: DAZN.