Ya hay fecha para la visita del Racing de Santander para enfrentarse al Granada

HorariosYa hay fecha para la visita del Racing de Santander para enfrentarse al Granada
El partido, 'revancha' del último partido de la temporada pasada, corresponde a la jornada 14
Granada
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:35
Ya hay fecha y hora para la visita del Racing de Santander a Los Cármenes para enfrentarse al Granada, en el que será la posible 'revancha' rojiblanca respecto al último partido de la temporada pasada, aquel que dejó a los nazaríes sin fase de ascenso. El encuentro fijado, corresponde a la jornada 14. Será el sábado 15 de noviembre a las 21 horas.
Antes, el Granada ya tiene fijados otros cinco compromisos. Son los siguientes:
- Andorra – Granada, jornada 10: viernes 16 de octubre a las 20.30 horas.
- Granada – Cádiz, jornada 11: sábado 25 de octubre a las 20.30 horas.
- Roda – Granada, Copa del Rey: martes 28 de octubre a las 20.00 horas.
- Valladolid – Granada, jornada 12, lunes 3 de noviembre a las 20.30 horas.
- Granada – Zaragoza, jornada 13, domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas.