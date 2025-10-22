Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Souleymane Faye imita a Luffy, el protagonista de la serie de dibujos animados 'One Piece', de la que el senegalés es fan declarado. Ariel C. Rojas

Entrevista del jugador del Granada CF

Faye: «Soy una persona feliz y me gusta dar alegría»

«Si no estoy fino hay que compensarlo corriendo», expresa el senegalés, con el deseo de ganar y marcar al Cádiz

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Souleymane Faye tiene el fútbol tan presente que, hasta vestido de calle, no pudo evitar juguetear con el balón con el que posó para IDEAL ... dándole varios toques. Aunque le guste la animación japonesa, su pasión es el esférico, ese 'amigo' que le trajo a Europa. A una ciudad, Granada, a la que ahora regresa todavía joven, con expectativas altas y con un más que razonable dominio del idioma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  4. 4 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  5. 5 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»
  10. 10

    La granadina que se dejó llevar por la física cuántica hasta Oxford

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Faye: «Soy una persona feliz y me gusta dar alegría»

Faye: «Soy una persona feliz y me gusta dar alegría»