Faye: «Soy una persona feliz y me gusta dar alegría»

Souleymane Faye tiene el fútbol tan presente que, hasta vestido de calle, no pudo evitar juguetear con el balón con el que posó para IDEAL ... dándole varios toques. Aunque le guste la animación japonesa, su pasión es el esférico, ese 'amigo' que le trajo a Europa. A una ciudad, Granada, a la que ahora regresa todavía joven, con expectativas altas y con un más que razonable dominio del idioma.

–Veo que su español es bueno.

–Ya llevo casi cuatro años aquí y creo que se me da bien. Un poco con acento sevillano. No tuve que dar clases; aprendí hablando mucho con la gente y saliendo un poco. Es la manera más rápida.

–Está siempre con una sonrisa.

–Soy una persona feliz y me gusta dar alegría, mostrarme así con la gente. Levantarme con una sonrisa, que les influya mi estado de ánimo.

–Es un buen ejemplo para los más pequeños...

–Sí. Pienso que está bien que ellos comprueben que, aunque las cosas te puedan salir mal, no reaccionas de ese modo. Aunque las cosas no funcionen, hay que seguir intentándolo.

–La gente le quiere.

–Es bonito y te da un plus. Me esfuerzo un poco más por estas personas que nos apoyan.

–Otra característica suya, más futbolística, es que no para de correr. Aunque un día no esté fino, se deja la piel.

–(Sonríe). Tuve un entrenador que me insistía con ello. Si un día no estoy fino por lo que fuera, hay que compensarlo corriendo, ayudando al equipo. Lo tengo presente. Correr es una cualidad que tengo desde pequeño y la mantengo.

–¿Le van las cosas como esperaba en Granada?

–Sí, la verdad. Quiero más, pero esto vendrá poco a poco. Pienso que estamos mejorando la dinámica y hay que seguir así. Todo funcionará si continuamos por esta línea.

–Este fue un paso importante. Fichar por un club que estaba en Segunda división.

–La exigencia es mayor, el cambio es importante. Hay mucho más nivel y exigencia. Te obliga a estar a tope y preparado en cada partido.

–El comienzo de la temporada fue duro...

–Las primeras semanas se complicaron. Nos faltaban jugadores por lo de las inscripciones, por ejemplo. Mantuvimos la confianza en Pacheta, seguimos trabajando y la situación ha variado.

–El equipo se mantiene en descenso, pero las sensaciones son otras.

–Desde el principio nos esforzamos aunque las cosas no salieran bien. Confiábamos en el proyecto del míster. En los cinco últimos partidos no hemos perdido y se nota ese trabajo.

–¿Qué ha cambiado?

–Pienso que teníamos que conocernos un poco más porque había muchos futbolistas nuevos. El grupo no tuvo tiempo suficiente. Ya llevamos varios partidos y nos compenetramos mejor. Hemos sido capaces de dar ese punto más de agresividad y competitividad, que también suma.

–Pacheta ya habló de que había muchos jóvenes, lo cual le daba energía, pero que como contrapartida faltaba experiencia.

–Sí, pero lo bueno es que los compañeros que sí la tienen nos están ayudando. Esto nos hace a todos mejores.

–Labor de gente como Alcaraz, Sola...

–Son como padres y nos echan una mano a todos. Compensan lo que nos falta a los jóvenes.

–¿Con quién se lleva mejor en el vestuario?

–Con todos, pero especialmente bien con Baïla (Diallo), Pedro (Alemañ), Pablo (Sáenz)... También con los 'fisios'... Con todo el mundo.

–Con Diallo forma una banda izquierda prometedora y se hablan en una lengua de Senegal.

–Sí, a veces en los partidos hablamos en wolof, pero en los entrenamientos intento dirigirme a él en español para que se integre mejor. Si estamos con el wolof o el francés cada día no aprenderá, y le viene muy bien. En los partidos sí lo usamos porque así los oponentes no se enteran.

–En cualquier caso, otro que es un portento físico.

–Somos dos aviones y nos entendemos muy bien. Si nuestra conexión marcha, seguro que ayudaremos más al equipo.

–¿Cómo fueron sus orígenes?

–Un poco difíciles, aunque yo estaba en una academia en Senegal y me dedicaba a jugar al fútbol. Viajábamos mucho y disputábamos torneos, y en uno me vieron y me eligieron para las selecciones inferiores. Llamé la atención y me llamaron para jugar tanto la Copa de África sub 20, que ganamos, como el Mundial. Nos echó en cuartos la selección española de la generación de Pedri (ríe). Luego vino la primera oportunidad en Granada, para el filial.

–¿Cómo fue aquello?

–Eché medio año aquí y me sentí bien, pero fue el año del descenso en 2022. Hubo asuntos de dinero y alguna situación con mi representante antiguo. Luego me fui al Talavera y creo que destaqué en 1ª RFEF. Así me fichó el Betis. Tuve un primer curso difícil por las lesiones, pero al siguiente sí que me salieron las cosas. Fue lo que me abrió las puertas para volver a 'casa', al Granada.

–¿La siente así?

–Claro. Yo estaba en el filial, pero cada vez que podía iba a ver al primer equipo en Los Cármenes para animar y estar con la afición. Fui uno más de ellos cuando estaba en el Recreativo y ahora estoy en el terreno de juego.

–Ya sonó su fichaje en enero.

–Sí, y tenía ganas de dar ese salto. El Betis me tenía muchas veces en dinámica del primer equipo, aunque no llegué a debutar. Parecían tener un proyecto conmigo, pero al final no lo vieron así. Pensé que no pasaba nada y que así era el fútbol. Me tocaría en otro sitio y está siendo en Granada.

–Aquí le esperaban...

–En Granada me demostraron que me querían desde la temporada pasada. Cuando llegó el verano y lo volvieron a intentar, no dudé.

–Juega de extremo, pero últimamente acaba los partidos de delantero. ¿Es el goleador que se espera?

–Ya veremos (ríe). Todavía estoy en aprendizaje, pero jugaré donde me ponga el entrenador. Si piensa que puedo aportar en esta posición con mi energía, estoy preparado. Sobre todo, si se me busca al espacio.

–Pero le gusta más la banda...

–Sí. Me va mejor encarar, hacer el uno contra uno... Pero como futbolista hay que estar preparado para lo que sea.

–¿A qué futbolista admira?

–Me gusta mucho Benzema. Es un delantero muy completo, que se podía mover por todo el frente del ataque y que habría jugado bien hasta de mediocentro. En la actualidad, me gusta mucho Alexander Isak.

–Entonces se fija en delanteros...

–Los dos se mueven bien y son peligrosos donde estén. Conectan bien con los compañeros.

–Está metiendo goles. ¿Es anecdótico o será el pichichi del Granada?

–Ojalá. Pienso que tengo gol y que con ello puedo aportar al equipo. Esperemos que entren muchos.

–¿Qué le dice Pacheta?

–Confía en mí y me pide que dé el máximo. En los entrenamientos me pide que dé una buena versión porque piensa que así saldrá todo mejor en los partidos.

–¿Cuál es la principal virtud de Faye?

–Ir al espacio, correr.

–¿Y su defecto?

–A veces, la toma de decisiones. Me precipito, todo va rápido en mi cabeza y tengo que intentar calmarme cuando llego al área y hacer lo correcto en ella.

–Da la impresión de que usted no es consciente aún de todo su potencial.

–Sí, hay más gente que me lo dice y me doy cuenta. Cuando terminamos los partidos, suelo ver mis acciones repetidas y me pregunto cómo habría reaccionado ante ellas con más calma.

–¿Cuál es el objetivo del Granada?

–Nos centramos en cada partido y el objetivo siempre es ganar el próximo.

–También se le relacionó con el Cádiz en verano.

–(Ríe de nuevo). Bueno... Va a ser un buen encuentro. Cualquiera puede ganar. Espero marcar y hacer la celebración de Luffy.

–¿Qué hace en su tiempo libre?

–Hay algunas tardes en las que vengo al gimnasio de la Ciudad Deportiva. En otras, doy clases de árabe porque quiero aprender algo más sobre mi religión.

–Pero también le gusta la animación japonesa.

–Sí. Cuando estoy en casa aprovecho para ver anime. Me ayuda a pasar el tiempo y desconectar. Vivo solo, aunque a veces viene mi padre desde mi país. Desde pequeño he sido muy independiente.

–Un reto será jugar en la selección absoluta de Senegal.

–El seleccionador tiene un ojo puesto en mí. El actual fue mi entrenador en la sub 20. Me apoya y dice que me ve bien. Que siga así y que cuando toque, tocará.

–¿Qué sueños tiene como futbolista?

–Tener una buena carrera, ser un gran jugador.

–¿Nos podemos ilusionar con este Granada?

–Claro, claro. En los entrenamientos veo al equipo bien, competimos. Si seguimos así podemos hacer cosas grandes.