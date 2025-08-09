Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Manu Trigueros posa con el título de subcampeón en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Manu Trigueros

«Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»

El centrocampista Manu Trigueros, capitán del Granada en el trofeo, valora la situación del equipo a una semana de arrancar la LaLiga Hypermotion

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:16

Manu Trigueros, capitán una vez más esta pretemporada, afirmó que faltan refuerzos para terminar de definir el equipo. «Hacen falta cuatro o cinco caras nuevas ... para terminar de tener un equipo sólido, que es lo que queremos», reconoció en zona mixta tras la celebración del amistoso ante el Al Ain, sin decantarse por jóvenes con proyección o por efectivos ya consolidados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque entre dos vehículos en la A-92
  3. 3

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  6. 6

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  7. 7 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  8. 8 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  9. 9 El Ayuntamiento de Benamaurel advierte de un «elevado sobreconsumo» de agua potable que podría llevar a cortes
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»

«Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»