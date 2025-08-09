«Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»

Manu Trigueros, capitán una vez más esta pretemporada, afirmó que faltan refuerzos para terminar de definir el equipo. «Hacen falta cuatro o cinco caras nuevas ... para terminar de tener un equipo sólido, que es lo que queremos», reconoció en zona mixta tras la celebración del amistoso ante el Al Ain, sin decantarse por jóvenes con proyección o por efectivos ya consolidados.

«Nunca se sabe. Puede venir un joven y romperla, o un veterano que no rinda... y al revés. Se lo dejamos a la dirección deportiva del club», añadió. Acerca de la derrota, Trigueros destacó la eficacia del rival en ambas áreas.

«Hemos tenido tramos buenos de juego. Nos venía faltando generar oportunidades y lo hemos hecho, pero nos faltó puntería. Ellos –el Al Ain– nos hicieron dos goles en dos ocasiones y estuvieron mejor que nosotros en las áreas», aseveró con autocrítica. «Tenemos que mejorar de aquí a la semana que viene. Las pretemporadas están para eso, aunque las sensaciones del vestuario son buenas», finalizó.