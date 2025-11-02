Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen difundida por uno de sus hijos en su cuenta de Instagram. R. I.

Obituario

Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF

El progenitor del que fuera capitán rojiblanco era muy conocido entre el granadinismo, aficionado de toda la vida

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:34

Comenta

Ha fallecido Juan Manuel Lucena López, padre de Manolo Lucena, actual delegado del Granada CF e histórico capitán del club rojiblanco. Su progenitor era una ... persona querida y conocida del granadinismo de toda la vida, aquella masa social que no se diluyó en los peores tiempos del club, cuando militó en la Tercera división. Precisamente, la categoría en la que empezó a despuntar su hijo con el equipo, para vivir aquella reacción desde el entonces cuarto nivel del fútbol nacional. Con 'su' Manolo luciendo el brazalete, lo vio llegar hasta Primera división.

