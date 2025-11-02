Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF

Ha fallecido Juan Manuel Lucena López, padre de Manolo Lucena, actual delegado del Granada CF e histórico capitán del club rojiblanco. Su progenitor era una ... persona querida y conocida del granadinismo de toda la vida, aquella masa social que no se diluyó en los peores tiempos del club, cuando militó en la Tercera división. Precisamente, la categoría en la que empezó a despuntar su hijo con el equipo, para vivir aquella reacción desde el entonces cuarto nivel del fútbol nacional. Con 'su' Manolo luciendo el brazalete, lo vio llegar hasta Primera división.

Manolo padre era una persona entrañable, con un sentido del humor fantástico. Tenía esa capacidad de reírse de sí mismo y de quitarle hierro a los asuntos del fútbol, que tanto le apasionaban. Le dio una educación exquisita a sus hijos y estaba tan orgulloso de que Manolo, en concreto, hubiera llegado tan lejos en el deporte como de que completara una formación universitaria.

Siempre pendiente de causas sociales, ayudaba a quien podía sin buscar protagonismo alguno. Llevaba el rojiblanco en el corazón, como transmitió a su familia, y se involucró en la escuela de fútbol del Granada junto a su hijo. Como peñista, era socio honorífico de 'Los Malafoyás'. Se marcha demasiado pronto, pero nos deja una manera de ser inconfundible que se ganaba el respeto de todo el mundo.