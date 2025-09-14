Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantilla que disputó la final de Copa en el 59, con Mesa arriba a la derecha. R. I.

Obituario

Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF

Formó parte de la plantilla que disputó la final de la Copa en 1959, como portero suplente

R. I.

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:46

Ha fallecido Juan Mesa, exfutbolista del Granada CF a los 88 años. Nacido en Algeciras, fue portero del equipo entre 1957 y 1964, una de ... ellas cedido al Jaén. Era un habitual suplente, a la sombra de míticos porteros rojiblancos como Candi, Otero y Carlos Gomes, solo titular en la temporada 61/62.

