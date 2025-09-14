Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF

ObituarioFallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
Formó parte de la plantilla que disputó la final de la Copa en 1959, como portero suplente
R. I.
Granada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:46
Ha fallecido Juan Mesa, exfutbolista del Granada CF a los 88 años. Nacido en Algeciras, fue portero del equipo entre 1957 y 1964, una de ... ellas cedido al Jaén. Era un habitual suplente, a la sombra de míticos porteros rojiblancos como Candi, Otero y Carlos Gomes, solo titular en la temporada 61/62.
Fichó por el Granada muy joven, después de una extraordinaria actuación en Los Cármenes con el Algeciras. Cuando causó baja en el Granada, fichó por el Oviedo, en Primera división. Allí estuvo siete temporadas. Retirado, se quedó a vivir en la capital del Principado de Asturias y ocupó la secretaría general del club ovetense durante décadas. Descanse en Paz.
