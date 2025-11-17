Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fallece Antonio Piñar Castillo, fisioterapeuta del club entre los años 60 y 70

Tenía 92 años y transmitió el granadinismo a todos sus familiares

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:13

Ha fallecido Antonio Piñar Castillo, histórico fisioterapeuta del Granada CF, a los 92 años. Ejerció esta labor entre los años 60 y 70. Un granadinista ... de los pies a la cabeza que transmitió su amor por el club a sus descendientes.

