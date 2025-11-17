Fallece Antonio Piñar Castillo, fisioterapeuta del club entre los años 60 y 70

ObituarioFallece Antonio Piñar Castillo, fisioterapeuta del club entre los años 60 y 70
Tenía 92 años y transmitió el granadinismo a todos sus familiares
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:13
Ha fallecido Antonio Piñar Castillo, histórico fisioterapeuta del Granada CF, a los 92 años. Ejerció esta labor entre los años 60 y 70. Un granadinista ... de los pies a la cabeza que transmitió su amor por el club a sus descendientes.
Llegó a la entidad durante la presidencia de José Bailón, en la temporada 66/67. Ignacio Eizaguirre ejercía de entrenador. Se mantuvo como 'fisio' durante once temporadas. En ellas, trabajó con médicos como Maximino González o Luis Masats. Como técnicos, también estuvo con Marcel Domingo, Joseíto, Pipo Rossi y Vavá; y con futbolistas como Barrios, Barrenechea, Almagro o Jaén. Otros exjugadores, como Mariano Santos y Martos, asistieron a su funeral. Descanse en paz.
