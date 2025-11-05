Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Insua arma un desplazamiento en largo con su nuevo equipo. Real Zaragoza
'Ex' del Granada en el próximo rival

Pablo Insua vuelve como imprescindible en el Zaragoza

El central de 32 años lidera la zaga del colista de Segunda división tras rescindir su contrato como rojiblanco a finales de agosto

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:29

Pablo Insua volverá a Granada este domingo habiendo conseguido en el Zaragoza lo que distintas lesiones le impidieron de rojiblanco: hacerse imprescindible. El central de ... 32 años lidera la zaga del colista de Segunda división sin una pareja estable todavía entre los jóvenes Ale Gomes y Saidu, Tachi o el permanentemente lesionado Radovanovic. Titular desde su primer partido allí, tras firmar libre a los tres días de rescindir con el Granada a finales de agosto, únicamente se quedó en el banquillo en Ceuta con derrota de los maños aún con Gabi Fernández como entrenador. Fijo desde entonces, no obstante, tampoco ha impedido que su equipo encadene ahora cinco derrotas en Liga pese al cambio con Rubén Sellés tras la interinidad de Emilio Larraz.

