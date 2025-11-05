Pablo Insua vuelve como imprescindible en el Zaragoza

Pablo Insua volverá a Granada este domingo habiendo conseguido en el Zaragoza lo que distintas lesiones le impidieron de rojiblanco: hacerse imprescindible. El central de ... 32 años lidera la zaga del colista de Segunda división sin una pareja estable todavía entre los jóvenes Ale Gomes y Saidu, Tachi o el permanentemente lesionado Radovanovic. Titular desde su primer partido allí, tras firmar libre a los tres días de rescindir con el Granada a finales de agosto, únicamente se quedó en el banquillo en Ceuta con derrota de los maños aún con Gabi Fernández como entrenador. Fijo desde entonces, no obstante, tampoco ha impedido que su equipo encadene ahora cinco derrotas en Liga pese al cambio con Rubén Sellés tras la interinidad de Emilio Larraz.

Insua fue el clavo ardiendo al que se agarró Gabi nada más firmarle tras las dos derrotas con las que el Zaragoza empezó la temporada. Libre en una defensa de cinco futbolistas en Castellón, el central contribuyó a que su equipo rascara un empate ya en la recta final. Titular también en las otras dos tablas posteriores, contra Valladolid y Albacete, sorprendió que su entrenador le sentara por Saidu en Ceuta pero su vuelta de inicio en la visita al Mirandés coincidió con la primera victoria maña del curso con portería a cero además. Ni Gabi desde aquello, ni Larraz después ni Sellés ahora le han vuelto a quitar.

En el Granada, donde también firmó libre pero cotizado como uno de los mejores centrales de Segunda tras terminar su contrato con el Sporting compitiendo en el mismísimo 'play off' de ascenso, Insua ya pudo tener los mismos galones que luce ahora en el Zaragoza. Guille Abascal apostó por él junto a Miguel Rubio en las tres primeras jornadas pero una segunda derrota consecutiva en Los Cármenes con el Huesca y una carrera perdida con Patrick Soko en concreto le hicieron caer como cuarto especialista en las preferencias del entrenador, que dio paso a Ignasi Miquel y a Loïc Williams por la posterior visita del Deportivo de La Coruña.

Distintas lesiones fueron mermando poco a poco la trayectoria de Insua como rojiblanco, apartado de varias convocatorias al punto de no volver a jugar ya hasta noviembre precisamente con motivo de su regreso a Gijón ya con Fran Escribá. El central cuajó un partidazo en El Molinón, ubicado entre Oscar Naasei y Miguel Rubio, y desde entonces disfrutaría de su mejor etapa en el equipo con hasta siete titularidades consecutivas y un gol que valió un punto en Eibar pese a la inferioridad numérica de su equipo justo antes de Navidad.

Nuevas molestias físicas impidieron a Insua mantener la titularidad tras el cambio de año y cuando la recuperó, de nuevo contra el Sporting precisamente pero en Los Cármenes, sufrió un golpe que le ocasionó una conmoción cerebral. Reaparecería en el terrorífico derbi en Córdoba un mes después, especialmente retratado en la 'manita' blanquiverde, para tirarse luego otros tres inédito hasta cubrir al lesionado Manu Lama en Santander.

Un sueldo inasumible

Pacheta, que ya le conocía de Huesca, parecía contar con Insua de cara a la nueva temporada. Sin embargo, el entrenador priorizó pronto la frescura de Manu Lama, Loïc Williams y Oscar Naasei y el alto sueldo del central se convirtió en un lujo excesivo para su rol en la plantilla y las dificultades del Granada con su tope salarial. Pese a que el club trató de traspasarle, todo terminó derivando en la rescisión horas antes de la visita al Eibar con tal de inscribir a tiempo a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo junto a la venta de Lucas Boyé al Alavés.