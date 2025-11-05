Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Insua, durante un entrenamiento reciente. Real Zaragoza

Exrojiblanco en el Zaragoza

Insua: «No tengo ninguna expectativa sobre mi vuelta a Granada»

«Allí bordeábamos el 'play off' pero la expectativa era que ganásemos la Liga; imagino que vuelven a aspirar al ascenso», expresa el central

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58

Pablo Insua, exfutbolista del Granada ahora en el Zaragoza, compareció ante los medios de comunicación antes de su vuelta a Los Cármenes el domingo. «No ... tengo ninguna expectativa sobre mi recibimiento allí, la verdad; lo único que me importa ahora mismo es que hagamos un buen partido allí, competitivo, y que ojalá nos podamos volver con la victoria porque será muy importante para nosotros. Estoy con la motivación a tope, al 100%, pero no por jugar contra el Granada», sostuvo el central.

