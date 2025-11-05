Insua: «No tengo ninguna expectativa sobre mi vuelta a Granada»

Pablo Insua, exfutbolista del Granada ahora en el Zaragoza, compareció ante los medios de comunicación antes de su vuelta a Los Cármenes el domingo. «No ... tengo ninguna expectativa sobre mi recibimiento allí, la verdad; lo único que me importa ahora mismo es que hagamos un buen partido allí, competitivo, y que ojalá nos podamos volver con la victoria porque será muy importante para nosotros. Estoy con la motivación a tope, al 100%, pero no por jugar contra el Granada», sostuvo el central.

«Me imagino que también están viviendo un momento complicado en el Granada», expresó Insua. «La temporada pasada bordeábamos el 'play off' pero la expectativa era que ganásemos la Liga, e imagino que la aspiración vuelve a ser la de ascender, pero en esta Liga hay una igualdad máxima y las dinámicas te llevan para abajo o para arriba», abundó el zaguero ahora en el Zaragoza, que insistió en centrarse por lo que le ocurra a su actual equipo, al que ve «muchas posibilidades de llevarse los tres puntos» de Los Cármenes.

«Obviamente estamos en una situación en la que no queríamos estar y que seguramente nos merecemos, pero veo al equipo muy vivo, con hambre, ilusión y ganas. Llevamos un par de semanas buenas. Necesitamos sumar ya, pero no podemos pensar a largo plazo. El reto empieza este domingo, y ojalá ganemos», aseguró Insua sobre el propio Zaragoza. «Está claro que nos están faltando muchas cosas, pero no perdimos cuando nos pusimos por delante. Hay que mejorar en todos los sentidos posibles: conceder menos y generar más, y a balón parado. Sabemos que tenemos que hacer más que los demás tanto en ataque como en defensa, pero cambiará y espero que sea desde el domingo», añadió.

«A falta de detalles, estamos cada vez más cerca de ganar y cuando lo consigamos, vendrán más victorias. Todos tenemos clara la línea más allá de que nos falte la confianza y la libertad que sienten otros equipos con más puntos. Sabemos lo que hay, pero no creo que nos pese. No hay que darle demasiadas vueltas y aconsejaría a mis compañeros que se abstraigan para centrarse en el día a día, siendo fuertes mentalmente. Es totalmente entendible que la gente exprese su malestar y que el ambiente sea negativo; no hay nada que reprochar», concluyó Insua.