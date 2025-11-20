Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Siren Diao celebra con Loïc Williams su gol al Córdoba. Ramón L. Pérez

'Ex' del Granada CF

Siren Diao: «Recuerdo con muchísimo cariño aquel gol al Córdoba sobre la bocina»

Entrevista

«Me habría gustado tener más minutos pero hice amistades de por vida y ahora me siento un granadinista más», asegura, ahora cedido en el Cesena de la Serie B italiana

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Siren Diao acabó frustrado su cesión en el Granada la temporada pasada pero vivió un momento de absoluta euforia durante el derbi con el Córdoba ... en Los Cármenes. «Recuerdo con muchísimo cariño aquel gol sobre la bocina», admite el delantero ahora prestado por la Atalanta al Cesena que lucha por ascender en la Serie B. «El equipo llevaba casi medio año sin ganar en casa y celebrarlo con la afición me hizo muy feliz. Todos mis compañeros se alegraron mucho por mí porque sabían que estaba pasando momentos muy difíciles; hasta entonces, siempre había sido protagonista en mis equipos», rememora.

