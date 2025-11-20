Siren Diao: «Recuerdo con muchísimo cariño aquel gol al Córdoba sobre la bocina»

Siren Diao acabó frustrado su cesión en el Granada la temporada pasada pero vivió un momento de absoluta euforia durante el derbi con el Córdoba ... en Los Cármenes. «Recuerdo con muchísimo cariño aquel gol sobre la bocina», admite el delantero ahora prestado por la Atalanta al Cesena que lucha por ascender en la Serie B. «El equipo llevaba casi medio año sin ganar en casa y celebrarlo con la afición me hizo muy feliz. Todos mis compañeros se alegraron mucho por mí porque sabían que estaba pasando momentos muy difíciles; hasta entonces, siempre había sido protagonista en mis equipos», rememora.

Diao recuerda perfectamente la jugada. «Tenía el balón Pablito (Sáenz), que puso un pase muy bueno a Manu (Trigueros) cuando atacaba el espacio, ni muy largo ni muy corto, y ya no sé si él me había visto ya quedarme atrás porque me quedé sin margen como para cortar al primer palo o si fue instinto suyo», describe con extraordinaria memoria. «Mis amigos colgaron el vídeo en muchos sitios», se justifica entre risas.

«Era mi primera temporada como profesional, y a veces se hace difícil estar cedido, pero el del Granada sigue siendo el mejor vestuario que he conocido jamás a nivel futbolístico y también humano», asegura el exrojiblanco. «Agradecí mucho lo abiertos que son los andaluces e hice amistades de por vida, como las de Loïc Williams y Reinier. Conocieron a mis padres y yo conocí a los suyos; todavía hablamos a diario. También tuve muy buen trato con miembros del cuerpo técnico y de los servicios médicos», se congratula.

«Me habría gustado tener más minutos, pero nunca olvidaré la oportunidad de jugar en un equipo recién descendido y siempre hablaré de '10' del Granada. El club se me quedó en el corazón, como la ciudad, que me encantaba. Yo nunca había visto partidos de Segunda división por placer, pero ahora me siento un granadinista más», sostiene.

Diao llegó avalado por Matteo Tognozzi como director deportivo pero también por Guille Abascal como entrenador. «Puede que me perjudicara que le dieran tan poco tiempo», admite. «Creo que jugué bien cuando lo hice, y no entendí que Fran Escribá dejara de sacarme después de aquel gol al Córdoba y de asistir luego a Lucas Boyé contra el Tenerife. La falta de minutos en las piernas me afectó cuando salí titular; y ni los compañeros me conocían demasiado bien ni el estilo del equipo me beneficiaba. No me bastaba con jugar bien, sino que me pedían goles; éramos muchos delanteros y el míster prefería a otros más veteranos», se desahoga.

Incidente con Fran Escribá

Escribá llegó a pedirle en público a Diao «que diera más en los entrenamientos». «Siempre trabajé con la ilusión de un niño; hablamos y le pedí que si no le gustaba, que lo dijera. Me respondió que no quería decirlo así al menos, pero lo que hizo luego con Martin Hongla me dio la razón. Me parecía muy buena persona y no me lo esperaba», esgrime.

Ahora, Siren Diao le desea lo mejor al Granada sin descartar una segunda etapa, «como Hongla», incluso. Confía en el ascenso tarde o temprano con Pacheta pese a que no le diera ni un minuto en aquellas tres últimas jornadas, sin convocarle ni tan siquiera para Santander: «Vino con las ideas muy claras y nos adaptamos muy bien; va a luchar por devolver al club a Primera. La temporada pasada dependíamos de nosotros mismos y nadie esperaba ese final, porque confiábamos mucho en que entraríamos en el 'play off'; fue un pecado no subir con ese equipo».