Augusto Batalla juega un balón con la mano durante un partido reciente del Rayo Vallecano. EP

'Ex' en el Rayo Vallecano

Batalla reacciona al cruce en la Copa del Rey: «Volver a mi Granada querida»

El portero argentino, que estuvo seis meses cedido en el club hasta el último descenso, guarda cariño por su paso

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

El exrojiblanco Augusto Batalla reaccionó prácticamente de inmediato al cruce entre el Granada y el Rayo Vallecano en la Copa del Rey. «Volver a mi ... Granada querida», se congratuló en sus redes sociales personales el portero argentino, que estuvo seis meses cedido en el club por River Plate hasta el último descenso a Segunda división, en 2024, y que todavía guarda cariño por su paso.

