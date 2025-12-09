Batalla reacciona al cruce en la Copa del Rey: «Volver a mi Granada querida»

El exrojiblanco Augusto Batalla reaccionó prácticamente de inmediato al cruce entre el Granada y el Rayo Vallecano en la Copa del Rey. «Volver a mi ... Granada querida», se congratuló en sus redes sociales personales el portero argentino, que estuvo seis meses cedido en el club por River Plate hasta el último descenso a Segunda división, en 2024, y que todavía guarda cariño por su paso.

Batalla jugó 17 partidos en concreto sin evitar la pérdida de la categoría en Primera división. El argentino debutó durante un derbi con el Cádiz en Los Cármenes, ya con Alexander Medina como entrenador por Paco López, y contribuyó con una primera portería a cero a esa segunda victoria en lo que iba de temporada. Solamente pudo sumar otras dos, con nuevos triunfos en el Zaidín ante Alavés y Osasuna, sin más conquistas hasta fin de curso. El guardameta aportó carácter al equipo, experto en el otro fútbol para parar los partidos por presuntas molestias musculares como aún lo sigue haciendo. Una vez el descenso fue matemático, y tras sufrir en casa la goleada del Real Madrid, cedió su puesto a Marc Martínez para las tres últimas jornadas.

Retener a Batalla fue uno de los grandes objetivos de Matteo Tognozzi y del resto de integrantes de la dirección del Granada tras caer a Segunda división. El argentino, sin embargo, aguardó a una oferta en Primera y terminó comprometiéndose con el Rayo hasta 2030 previo pago de algo menos de dos millones de euros a River Plate. Suplente de Dani Cárdenas en sus tres primeros partidos allí, le bastó una oportunidad para hacerse indiscutible y desde entonces acumula 53 encuentros con 16 porterías a cero en un camino que llevó al conjunto de la franja hasta la Conference League.

El pasado mes de abril, Batalla reflexionó sobre la gestión del Granada durante una una entrevista concedida al programa 'La Pizarra de Quintana' en Radio Marca. «Es un club que está pasando por muchísimas complicaciones dirigenciales, y hace tiempo que algunas decisiones no se vienen tomando con certeza y con proyección a futuro. A veces es cuestión de ir poniendo parches a una manguera que ya está bastante pinchada y que algún día hay que cambiar, o eso espero, porque si no empieza a perder agua», metaforizó. «La realidad es que el club tendría que optar por otras políticas dirigencialmente para tener un mejor futuro», apostilló.

Gumbau y otros 'ex' cruzados

En la plantilla del Rayo milita un futbolista cedido por el Granada, Gerard Gumbau, que por ahora no se ha pronunciado en redes. El centrocampista catalán mantiene contrato como rojiblanco hasta 2027 inmerso ya en su segunda campaña bajo préstamo en el club vallecano. Otro exrojiblanco es Álvaro García, que estuvo en el Granada entre 2013 y 2016 pero en el filial tras debutar con el primer equipo y en Primera división con Lucas Alcaraz recién llegado del San Fernando.

El Granada también cuenta a su vez con Luca Zidane como 'ex' del Rayo. El portero jugó allí entre 2020 y 2022, con un ascenso a Primera división de por medio. El exrojiblanco Stole Dimitrievski terminó desbancándole en la máxima categoría.