Óscar Cano comparece en sala de prensa. EFE
Óscar Cano firma por el Zamora de Primera RFEF

El técnico granadino se enrola por lo que queda de temporada en un equipo a un punto del descenso

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:03

Óscar Cano firmó este martes como nuevo entrenador del Zamora en Primera RFEF. El entrenador granadino, 'ex' del Granada entre otros, se enrola por lo ... que queda de temporada en un equipo a un punto de los puestos de descenso que la campaña pasada se quedó a seis puntos del 'play off' de ascenso que cerró el Gimnàstic de Tarragona.

