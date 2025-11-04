Óscar Cano firma por el Zamora de Primera RFEF

Óscar Cano firmó este martes como nuevo entrenador del Zamora en Primera RFEF. El entrenador granadino, 'ex' del Granada entre otros, se enrola por lo ... que queda de temporada en un equipo a un punto de los puestos de descenso que la campaña pasada se quedó a seis puntos del 'play off' de ascenso que cerró el Gimnàstic de Tarragona.

Cano venía de ejercer de mano derecha de Raúl Caneda en el Zhejiang de la Superliga china. Su última experiencia como primer entrenador fue al frente del Tenerife en Segunda división, donde fue destituido a las cinco jornadas de la temporada pasada sin que ni Pepe Mel ni Álvaro Cervera consiguieran impedir el posterior descenso chicharrero como sucesivos sustitutos.

En el Zamora reemplaza a Juan Sabas, que llevaba una dinámica irregular con el equipo al caer goleado en Pontevedra el pasado sábado tras golear a su vez al Bilbao Athletic en casa. Cano se reencontrará con el Tenerife con su nuevo club.