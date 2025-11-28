'Ex' del Granada CFJoseba Aguado vuelve a entrenar cuatro años después
El técnico granadino toma las riendas del Atlético Mancha Real en Tercera RFEF
Granada
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:29
Joseba Aguado vuelve a entrenar cuatro años después. El entrenador granadino, que llegó a dirigir al primer equipo del Granada durante una derrota con el ... Atlético de Madrid en el Vicente Calderón en el tránsito de Joaquín Caparrós a Abel Resino, toma las riendas del Atlético Mancha Real de Tercera RFEF. Al frente de su nuevo equipo, a dos puntos de los puestos de descenso, se medirá a los cinco equipos de la provincia que militan en el grupo IX; entre ellos, el filial rojiblanco al que dirigió durante diez años con dos ascensos de Primera Andaluza a Segunda B.
La última experiencia de Aguado fue al frente del Huétor Vega, de 2019 a 2021. También se reencontrará con el Huétor Tájar, con el que logró otro ascenso a Primera Andaluza en 2008, tras pasar por el Vandalia de Peligros. Antes de recalar en la cantera del Granada estuvo en Santa Fe, y tras su etapa como rojiblanco dirigió al Maracena y al Linares.
