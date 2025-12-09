Gumbau se reencontrará con el Granada en la Copa del Rey

Gerard Gumbau se reencontrará con el Granada, el club al que todavía pertenece, con la eliminatoria a partido único de dieciseisavos de final de la ... Copa del Rey con el Rayo Vallecano. El centrocampista catalán se encuentra inmerso en su segunda cesión consecutiva en el conjunto madrileño al acogerse también al límite del pasado 15 de julio a una opción de cesión forzosa que pactó en 2023 al firmar libre del Elche hasta 2027. A diferencia del también exrojiblanco Augusto Batalla, Gumbau no se pronunció acerca del cruce en redes sociales pero sí reconoció su cariño por la entidad durante una entrevista con IDEAL hace algo menos de un año.

Gumbau atraviesa su mejor momento en el Rayo precisamente ahora, piropeado por su entrenador Iñigo Pérez acordándose incluso de los elogios que Pep Guardiola le dirigía a Seydou Keita durante su etapa al frente del Barcelona. El catalán viene de encadenar sus dos primeras titularidades en Liga, una condición que hasta ahora solamente ostentaba en la Conference League y en la propia Copa. Entre estas dos temporadas acumula 42 partidos con la franja, con un gol y cuatro asistencias. Con el Granada se quedó en 36 el curso del último descenso, indiscutible para los tres entrenadores que tuvo, con tres pases decisivos.

Otros 'ex'

Álvaro García es el otro exrojiblanco en la plantilla del Rayo. El extremo estuvo en el Granada entre 2013 y 2016, pero en el filial tras debutar con el primer equipo y en Primera división con Lucas Alcaraz recién llegado del San Fernando. El Granada también cuenta a su vez con Luca Zidane como 'ex' del Rayo. El portero jugó allí entre 2020 y 2022, con un ascenso a Primera división de por medio. El exrojiblanco Stole Dimitrievski terminó desbancándole en la máxima categoría.