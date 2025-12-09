Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gerard Gumbau juega un balón con el Rayo Vallecano durante la reciente visita al Espanyol. EFE
Cedido en el Rayo Vallecano

Gumbau se reencontrará con el Granada en la Copa del Rey

El centrocampista repite préstamo tras acogerse al límite a una opción de su contrato hasta 2027

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:40

Comenta

Gerard Gumbau se reencontrará con el Granada, el club al que todavía pertenece, con la eliminatoria a partido único de dieciseisavos de final de la ... Copa del Rey con el Rayo Vallecano. El centrocampista catalán se encuentra inmerso en su segunda cesión consecutiva en el conjunto madrileño al acogerse también al límite del pasado 15 de julio a una opción de cesión forzosa que pactó en 2023 al firmar libre del Elche hasta 2027. A diferencia del también exrojiblanco Augusto Batalla, Gumbau no se pronunció acerca del cruce en redes sociales pero sí reconoció su cariño por la entidad durante una entrevista con IDEAL hace algo menos de un año.

