Boga conduce un balón con el Niza. X de Boga

'Ex' del Granada CF

Agreden a Jérémie Boga hasta incapacitarle temporalmente

Aficionados radicales de su propio equipo, el Niza, le propinaron puñetazos y patadas tras sufrir una nueva derrota

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:14

Jérémie Boga, exfutbolista francés del Granada durante la temporada 2016/17, fue brutalmente agredido por 400 aficionados radicales de su actual equipo tras una derrota ... hasta serle expedida una incapacidad temporal de trabajo de cinco días como mínimo. De acuerdo a la información publicada por 'RMC Sport', el mediapunta con nacionalidad costamarfileña recibió puñetazos y patadas por todo el cuerpo e incluso en los genitales junto a su compañero Terem Moffi, además de insultos racistas y escupitajos, al bajar del autobús del Niza que les traía de Lorient.

