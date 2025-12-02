Agreden a Jérémie Boga hasta incapacitarle temporalmente

'Ex' del Granada CFAgreden a Jérémie Boga hasta incapacitarle temporalmente
Aficionados radicales de su propio equipo, el Niza, le propinaron puñetazos y patadas tras sufrir una nueva derrota
Granada
Martes, 2 de diciembre 2025, 17:14
Jérémie Boga, exfutbolista francés del Granada durante la temporada 2016/17, fue brutalmente agredido por 400 aficionados radicales de su actual equipo tras una derrota ... hasta serle expedida una incapacidad temporal de trabajo de cinco días como mínimo. De acuerdo a la información publicada por 'RMC Sport', el mediapunta con nacionalidad costamarfileña recibió puñetazos y patadas por todo el cuerpo e incluso en los genitales junto a su compañero Terem Moffi, además de insultos racistas y escupitajos, al bajar del autobús del Niza que les traía de Lorient.
Boga, de 28 años ya, lleva en el Niza de la Ligue 1 gala desde 2023 y su equipo, pese a las seis derrotas consecutivas que lleva, aún se encuentra en mitad de la clasificación. El mediapunta jugó anteriormente en Italia, con el Atalanta y el Sassuolo; y en Inglaterra, con el Birmingham tras formarse en el Chelsea que lo cedió al Granada. Como rojiblanco jugó 27 partidos, con dos goles y una asistencia, durante aquel descenso con el que se estrenó la propiedad china.
