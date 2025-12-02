La exclusión de Hongla con Camerún abre un nuevo capítulo

La exclusión de Martin Hongla con Camerún para la Copa de África abre un nuevo capítulo en su historia con el Granada. Asistir a este ... campeonato con su selección era la mayor preocupación del centrocampista a la hora de marcharse a otro club durante el mercado de verano, pero la actitud con la que decidió quedarse terminó conduciéndole al ostracismo hasta quedarse fuera también de los planes de su combinado nacional. Todavía queda un mes para el bazar invernal en el que el Granada pretende darle salida.

Queda por comprobar si Hongla cambia su actitud tras este chasco, una vez supere las molestias que viene sufriendo en una de sus rodillas. A diferencia de lo que ocurrió en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, cuando no fue ni convocado por Pacheta por decisión técnica del entrenador para visitar al Roda, el camerúnes sí faltó en la lista para León este pasado fin de semana por un problema físico. Otra cosa es que lleve sin calentar ni tan siquiera desde que jugase sus últimos minutos durante la victoria a domicilio en Huesca, la primera de los rojiblancos esta temporada, aún en septiembre.

Nuevo seleccionador

Otro detalle insólito en la historia reciente de Hongla pasa por el repentino cambio de seleccionador en Camerún, a menos de un mes del comienzo de la Copa de África. El legendario Samuel Eto'o, presidente de su federación, decidió relevar al belga Marc Brys y sustituirle con el camerunés David Pagou. El centrocampista del Granada había ido perdiendo protagonismo poco a poco por su inactividad, pero nunca hasta ahora había faltado en una convocatoria. Esta última, además, no era una cualquier al tratarse nada más y nada menos que de una prelista de hasta 28 futbolistas de cara al torneo de selecciones más importante del continente. Hongla tiene mucho que replantearse.