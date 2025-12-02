Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla participa en un entrenamiento reciente. José Miguel Baldomero

Futbolista del Granada CF

La exclusión de Hongla con Camerún abre un nuevo capítulo

Queda por comprobar si el centrocampista cambia su actitud ahora, una vez supere las molestias que viene sufriendo en una de sus rodillas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:34

Comenta

La exclusión de Martin Hongla con Camerún para la Copa de África abre un nuevo capítulo en su historia con el Granada. Asistir a este ... campeonato con su selección era la mayor preocupación del centrocampista a la hora de marcharse a otro club durante el mercado de verano, pero la actitud con la que decidió quedarse terminó conduciéndole al ostracismo hasta quedarse fuera también de los planes de su combinado nacional. Todavía queda un mes para el bazar invernal en el que el Granada pretende darle salida.

