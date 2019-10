Diego Martínez «Lo especial es entrenar a estos jugadores y jugar en Los Cármenes» El técnico del Granada durante la rueda de prensa. / Ramón L. Pérez El técnico quitó emotividad, en lo personal, a su partido ante Osasuna y felicitó a Montoro, un jugador de los que «sostienen un proyecto a largo plazo» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 17 octubre 2019, 13:04

Diego Martínez compareció este jueves, antes del último entrenamiento de su equipo esta semana, para analizar la vuelta a la competición de los suyos. El Granada tendrá que enfrentarse a otro de los recién ascendidos, el Osasuna de Jagoba Arrasate.

EQUIPO: «Estamos deseando competir. Parece que ha quedado muy lejos aquel partido en el Bernabéu. Es cierto que tenemos la particularidad de los internacionales que volvían y son semanas especiales en la recuperación de lesionados. Estamos deseando volver a nuestro estadio y disfrutar de Primera».

BAJA DE MONTORO: «Esto refuerza el mensaje de que creemos en toda la plantilla. Todos son necesarios e importantes. Necesitaremos la mejor versión de todos para ganar los tres puntos en cada partido. Cuando hablo de adversidades, esta es una de ellas y la debemos afrontar como equipo. Hay jugadores que se merecen entrar en el once. Más allá del sistema, saldremos con el espíritu competitivo y los valores que definen a este Granada».

SECRETO DEL BUEN MOMENTO DE LOS DOS RECIÉN ASCENDIDOS: «Quizás sea pensar en cada partido. Nos enfrentamos a un Osasuna que es campeón de Segunda el año pasado y apenas ha perdido un partido. Es muy difícil ganarle, así lo dicen los números. Nosotros también estamos fuertes, 14 puntos es un sueño a principio de temporada. Firmaríamos todos ganar 14 puntos de cada 8 partidos. Eso es muy difícil. Lo más importante es la ilusión de todos y sobre todo la afición por competir los siguientes tres puntos. El reto de mañana es muy difícil, pero la ilusión por aspirar a ganar tres puntos, con lo que cuesta, nos hace ponernos las pilas. Hay que tener la misma concentración que ante el Barça, el mismo acierto que ante el Leganés y la misma competitividad de cada partido».

PERJUDICA CONOCERSE TANTO CON OSASUNA: «En fútbol ya nos conocemos mucho todos. Pero esto es un juego de futbolistas que colectivamente se enfrentan a otros para ganar. Los dos equipos tenemos argumentos colectivos e individuales: somos intensos, no damos balones por perdidos, trabajamos desde la concentración».

SOLDADO: «Deseoso de marcar está en todos los partidos y en los entrenamientos. Tiene un actitud cojonuda siempre. Pocos jugadores con la edad de Soldado están tan enchufados cada día. Ha participado en casi todos los goles, en casi todas las acciones decisivas 'está por allí'. Su rendimiento está fuera de toda duda.».

JUGAR CON DOS ARRIBA: «Manejamos todos los sistemas y posibilidades, en función de lo que necesite el partido. Pero sí me llama la atención la inquietud que existe sobre los esquemas antes de los partidos, cuando en la segunda parte del Santiago Bernabéu jugamos con 3-4-3, cuando salieron Carlos y Vadillo, y nadie dijo nada después de ese cambio de sistema».

OSASUNA: «Somos bastante distintos como equipo, más allá de que hayamos ascendido los dos. Es un equipo que se ha reforzado muy bien, además de la base del año pasado, que fueron campeones. Tienen jugadores como Adrián López, Roncaglia, Navas, Estupiñán, Chimy, Brasanac. Son perfiles distintos que encajan muy bien en su estilo de juego, potenciando la base de lo que hacían el año pasado. Espero un partido intenso, igualado. Ellos le dan mucha importancia a las segundas jugdas. Tienen delanteros guerrilleros que van al límite de la falta, que te dejan poco espacio y tiempo para decidir, muchos jugadores en posiciones de remate, buen balón parado con grandes lanzadores. Es un buen equipo».

¿ES MÁS REVELACIÓN EL GRANADA QUE EL OSASUNA?: «Para nada. No tenemos etiqueta, no se puede hablar todavía de equipo revelación. Estamos muy orgullosos de nuestros 14 puntos, pero no pensamos en los que le sacamos a uno u otro equipo. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino. A lo mejor allí piensan que las luces (el papel de revelación) son para ellos. Importa que la gente venga a apoyarnos y competir como ante el Barça, ante el Leganés. Aquella marea rojiblanca que estuvo en el Bernabéu con su equipo, eso es lo que necesitamos. Esto es Primera y necesitamos de todos. Esos jugadores que entrarán en el once tras un tiempo sin entrar, necesitan el mayor apoyo y calor de los aficionados».

CONVOCATORIA: «Mañana somos 18 disponibles. Aunque realmente van a entrar jugadores que no tendrían el alta competitiva en condiciones normales. Pero hay que arrimar el hombro y poner todo lo que tengamos a servicio del equipo. Toco madera porque no pase nada esta tarde en el entrenamiento. En ese sentido, esperemos que Álex Martínez y Vadillo no tengan ningun inconveniente».

GONALONS: «Max es un gran jugador. Max va a más. Él viene de un proceso de no competir en casi un año, el día de Valladolid llevaba 4 meses sin jugar un partido de 11 para 11, pero tiene un nivel muy alto. El Granada puede tener sus servicios por esos condicionantes. Su actitud en el entrenamiento es muy buena, pero el kilometraje competitivo no la dan ni los entrenamientos ni los amistosos, sino la competición. Por eso a veces hay líneas que tocamos menos los entrenadores, por la fiabilidad. Las presencias de un jugador no siempre tienen que ver con sus cualidades técnicas y tácticas, también con el liderazgo y el bagaje competitivo. Yo creo mucho en todos los jugadores, pero tiempo y confianza».

CARLOS FERNÁNDEZ: «Es delantero. He tenido la suerte de dirigirlo cuatro años y depende del año parece que es más delantero o mediapunta. Pero él es delantero. Se relaciona muy bien con el juego. Él siempre va a estar intentando participar del juego, pero es delantero. Lo que sí es que es muy completo. Pensamos en alternativas, pero como en las otras jornadas».

RENOVACIÓN MONTORO: «La esencia de este Granda son jugadores como él, que han conseguido ascender desde abajo con el equipo y que han transmitido unos valores más allá de su buen juego. Me alegro mucho por él porque se lo ha ganado. Es de esos jugadores que sostienen un proyecto a medio y largo plazo».

CALENDARIO: «Todos los partidos son especiales. Pero lo especial de verdad es entrenar a estos jugadores, competir mañana en Los Cármenes, nuestra conexión con nuestra afición en nuestro estadio. Eso es lo realmente especial, lo demás es anécdota».

APOYO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA: «Mañana también es importante apoyar el Día Mundial contra el cáncer de mama. Hay que acudir con nuestra rojiblanca, pero también algo rosita. Hay bufandas y cosas rosas del club y es una buena iniciativa. Todos tenemos que solidarizarnos».