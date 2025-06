«No vendrán jugadores de renombre pero sí con pasión y ambición»

Pacheta abordó los primeros días ya de la nueva temporada 2025/26 durante una extensa entrevista publicada este sábado por el Granada. «Todos nos fuimos ... muy dolidos de Santander y tenemos que aprender mucho; por eso estamos siendo tan ejecutivos. Venimos haciendo muchas más cosas de las que podíamos prever que haríamos, y estoy con muchas ganas de volver a trabajar ya; creo que estamos en un camino muy interesante», sostuvo el entrenador, en comunicación permanente tanto con la dirección general como con la dirección deportiva para «planificar y organizar la próxima plantilla».

«Tengo en mi mente una serie de jugadores y cuando los ponemos en común, y muchos coinciden, significa que vamos en una línea muy ordenada. No es fácil ni sencillo estar tan alineados en el tipo de futbolista que buscamos y queremos y ese es el primer paso para que vayamos todos juntos», resaltó Pacheta. «Que la gente no espere jugadores de renombre porque no van a venir a Segunda división, pero sí lo harán con pasión y ambición porque, si no, no vendrán; de 25, 28 o 20 años, aunque tirando más a jóvenes que a otra cosa porque nos sentimos muy cómodos con esos perfiles aunque no sea fácil acceder a esos tramos de buen rendimiento porque todos los clubes los quieren», avanzó, «muy ilusionado y expectante con lo que puede venir».

«Lo que más me preocupa son los futbolistas; lo demás es todo ejecución», aseguró el entrenador, que abundó en el proceso habitual del mercado de verano. «Tú puedes pretender una serie de jugadores pero que no vengan por distintos motivos y hay otros que van y vienen en un juego que gestiona y ejecuta la dirección deportiva junto a la general aunque yo participe opinando», resolvió, «muy feliz y cómodo» en su posición como entrenador tras haber ejercido ya de director deportivo e incluso de adjunto años atrás.

«Yo no sé qué contratos tienen los jugadores que queremos fichar, pero la dirección deportiva me filtra lo que ha ido viendo y controlando hasta llegarme a mí para seguir filtrando hasta quedarnos con los que acordamos que son los mejores. Son debates muy interesantes y si no hay discrepancias, es porque algo no cuadra; tiene que haberlas, y ahí es donde se crece. Creo que estamos haciendo las cosas bien», insistió Pacheta.

«Estoy seguro de que vamos a hacer un equipo muy competitivo, que va a ser duro y que va a jugar bien, lo que significa jugar a lo que se entrena creyendo en lo que se hace con un plan que lleve a ganar porque si no, se cae, aunque sea maravilloso», remarcó el entrenador, subrayando que «para ganar hay que convencer al jugador».

Pretemporada

Pacheta dejó entrever que el inicio de la pretemporada puede desplazarse un par de días, en el margen del 7 al 9 de julio a falta de cerrarlo con exactitud, pero apuntó que tendrá lugar en Granada «prácticamente toda». «Nuestras instalaciones son fantásticas para entrenar, trabajar la fuerza, comer o reunirnos todo lo que queramos más allá de que empecemos temprano por el calor o de que por la tarde trabajemos dentro o de forma individualizada; es difícil encontrar un lugar mejor», elogió. «Aun así, igual podemos salir algunos días. Estamos en una zona intermedia con respecto a otras instalaciones que gustan mucho a equipos extranjeros de cara a los cinco o seis partidos amistosos que jugaremos», reseñó, con referencia velada a Marbella.