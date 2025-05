Pura energía y convencimiento, Pacheta trató de 'envenenar' a todo el granadinismo con la posibilidad aún matemática del ascenso a Primera división vía 'play off' ... durante su presentación oficial como nuevo entrenador del equipo y luego durante las entrevistas individualizadas con medios de comunicación, durante las que confirmó haber firmado hasta 2027. Esta es la que tuvo con IDEAL.

-¿Qué opciones de ascenso ve?

-Yo vengo a ascender. Y vengo ahora porque creo en ello. Todo pasa por ganar en Coruña; hay que ganar allí. Creo en estos futbolistas, en el equipo, en el proyecto, en la afición y en la ciudad. ¿Era más fácil quedarme en casa y venir ya para la próxima temporada? ¿Cómo? ¿Coger al equipo con tres partidos por delante para ascender? Lo haré siempre. ¿Cómo me iba a quedar en casa? ¿Y por qué iba a salir mal? Voy a por ello y eso es lo que me trae aquí.

-No le será fácil adaptar su modelo de juego en pocos días. Por ejemplo, a Fran Escribá le gustaba que sus equipos esperaran atrás y a usted, que salten a la presión.

-Veremos a ver, pero yo creo que sí. Conseguiremos jugar bien, que significa jugar a lo que se entrena porque los jugadores creen en ello; y después de dos días, creo que están creyendo, y eso me activa para tener más energía y claridad en lo que les voy a pedir. Pretendo que saquen muchas veces sus virtudes; ese es mi trabajo y, a partir de ahí, darles herramientas para que elijan cada vez mejor. Si Gonzalo Villar y Manu Trigueros son buenos con balón, vamos a dárselo y que lo tenga. Si Lucas (Boyé) es bueno llegando al remate, igual que Borja (Bastón) o Weissman, vamos a jugar para ellos y a ponerle buenas pelotas.

-¿Por qué ahora y no antes?

-Porque es ahora cuando se han dado las circunstancias. Hay tantos detalles en una negociación, que resulta imposible contarlos todos; son diferentes en cada una. Aun así, siempre me trataron con tanto cariño y respeto mutuo que en ningún momento saltó nada por el aire como para no vernos más. Las dos partes volvimos a insistir, y tanto va el cántaro a la fuente... que termina por romperse.

-Ya conoce a Martin Hongla y a Shon Weissman, que vienen de situaciones complejas.

-Les trataré como a todos los demás. Siempre que hay conflictos que resolver, intento darles la vuelta para que sean positivos; y no hablo de ellos porque conmigo no tienen nada y además me quieren mucho los dos. Tengo muchos retos de este tipo en cada plantilla a la que llego, y tengo que conseguir que todos crean en mí; tanto el que viene sin jugar, como el que lo juega todo pero no me gustan sus actitudes. Tengo que conseguir que se emocionen.

-Hay uno que le llama 'papá' de hecho...

-(Ríe) Sí, Gonzalo (Villar). Le tuve en el Elche después de una experiencia de salida negativa del Valencia y vi un niño que se hacía adulto pero con cosas que mejorar. Le quiero como a un hijo. Intento tratar a los futbolistas con cariño porque yo en la vida he ganado mucho más dando besos que con palos. No esperéis un entrenador que se va a cargar a cuatro y se va a cagar en no sé cuántos. No, no veo soluciones ahí. Solamente veo la solución del palo cuando se pasan límites. Estoy totalmente de acuerdo con que los entrenadores somos a los que hay que cambiar cuando un equipo no funciona porque no puede cambiarse a las plantillas al completo, y tenemos que ser lo suficientemente reflexivos como para entenderlas.

-¿Qué es lo que más le ilusiona del proyecto a largo plazo?

-Vengo porque el club va a compartir conmigo todas las decisiones deportivas o muchas de ellas al menos. No las decidiré todas, pero sí seré partícipe, y eso me gusta. Tendré la misma responsabilidad de siempre, pero no es la misma que cuando participas en esa toma de decisiones como lo voy a hacer.