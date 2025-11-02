Hongla continúa en la dinámica del equipo
Astralaga vuelve a faltar en una sesión sin los recreativistas Gael Joel, Gambín, Flores ni Samu Cortés
Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:59
Martin Hongla continuó en la dinámica del Granada este sábado durante el último entrenamiento previo al desplazamiento a Valladolid. El centrocampista camerunés se ejercitó como ... un futbolista más de la plantilla, tal y como Pacheta aseguró considerarle, a falta de esclarecer si irá convocado esta vez tras su exclusión de la lista para la visita al Roda en la Copa del Rey el martes pasado.
Además del lesionado Moha Bouldini, en la sesión volvió a faltar Ander Astralaga pese a jugar en el torneo del KO tras arrastrar ciertas molestias que ya le impidieron trabajar con los demás toda la semana anterior. Su ausencia provocó la nueva promoción de Iker García, faltando así al partido del Recreativo en El Palo a la misma hora. Sí estuvieron con el filial Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Flores y Samu Cortés.
