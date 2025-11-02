Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, en el centro, cabizbajo durante el entrenamiento de este domingo. José Miguel Baldomero
Entrenamiento del Granada

Hongla continúa en la dinámica del equipo

Astralaga vuelve a faltar en una sesión sin los recreativistas Gael Joel, Gambín, Flores ni Samu Cortés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:59

Comenta

Martin Hongla continuó en la dinámica del Granada este sábado durante el último entrenamiento previo al desplazamiento a Valladolid. El centrocampista camerunés se ejercitó como ... un futbolista más de la plantilla, tal y como Pacheta aseguró considerarle, a falta de esclarecer si irá convocado esta vez tras su exclusión de la lista para la visita al Roda en la Copa del Rey el martes pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

