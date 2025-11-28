Bouldini apunta a una convocatoria sin Hongla

Entrenamiento del Granada CFBouldini apunta a una convocatoria sin Hongla
El centrocampista camerunés fue la única baja en la última sesión antes de la visita a la Cultural Leonesa
Granada
Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38
Moha Bouldini apunta a la convocatoria del Granada para la visita a la Cultural Leonesa del sábado (16.15 horas). El delantero marroquí volvió a ... entrenar junto al resto de sus compañeros en la última sesión previa al desplazamiento, como ya mostró el club este pasado miércoles, después de un mes y medio en el dique seco por su esguince en el tobillo derecho.
Martin Hongla causó la única baja en el entrenamiento, con molestias en una rodilla. Sí volvieron a trabajar con los demás tanto Manu Lama como Souleymane Faye, ausentes el martes. Del Recreativo estuvieron Iker García y Juanjo Flores.
