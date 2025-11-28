Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moha Bouldini sale a entrenar junto al resto de sus compañeros. J. I. C.

Entrenamiento del Granada CF

Bouldini apunta a una convocatoria sin Hongla

El centrocampista camerunés fue la única baja en la última sesión antes de la visita a la Cultural Leonesa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

Moha Bouldini apunta a la convocatoria del Granada para la visita a la Cultural Leonesa del sábado (16.15 horas). El delantero marroquí volvió a ... entrenar junto al resto de sus compañeros en la última sesión previa al desplazamiento, como ya mostró el club este pasado miércoles, después de un mes y medio en el dique seco por su esguince en el tobillo derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

