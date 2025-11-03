Pacheta: «Pagamos muy caro el miedo a perder tras el 0-1»

Pacheta empatizó con sus futbolistas tras la remontada del Valladolid al Granada en Zorrilla. «En la situación en la que estamos, con tantas derrotas y ... tanto sufrimiento, un botín como el 0-1 te lleva a jugar a que no pasen cosas y eso no sabemos hacerlo; debimos seguir como estábamos tras un primer tiempo de mucho nivel, fantástico. Nos faltó balón tras ese tesoro y, por tanto, perdimos el control del partido y estuvimos a merced del empuje del rival; no estuvimos tan finos y lo pagamos muy caro, con acciones duras, horrorosas», lamentó, añadiendo que «lo demás, que lo analicen otros» por el arbitraje.

«El Valladolid tenía que ir a por la victoria y nosotros no queríamos perder lo que teníamos; esto pasa y tenemos que aprender. Sufrimos en la segunda parte», reconoció el entrenador del Granada. «En la primera tuvimos una posesión estupenda y la intención del plan de partido estaba saliendo muy bien; fueron de los mejores minutos de juego de la temporada, y contra un gran rival que sabíamos que luego saldría a tumba abierta. Llevábamos muchos minutos sin ir por detrás en el marcador, aunque no llevásemos demasiados por delante, y debemos retomar la línea de estabilidad aunque sea positivo que Pascual marque como '9'», abundó, con el deseo de «ser capaces de hacer 90 minutos tan buenos como los primeros 45 porque ese es el camino».

Preguntado por el arbitraje, Pacheta insistió en que no quería «comentar absolutamente nada» del respectivo al partido en Valladolid. «Solo diré que si pitan una mano, que las piten todas. La jornada pasada hubo una que no se pitó», deslizó en referencia a la cometida por el Cádiz en Granada. «Soy crítico y no me gusta esa expresión de la posición natural; habría que quitarla para mejorar. Un día hablaremos largo y tendido del tema del arbitraje, porque es un asunto muy interesante», sugirió, sin haber «visto aún» la acción de Diego Hormigo para su expulsión.

Por último, y como exentrenador del Valladolid, agradeció la ovación previa al partido: «Me la llevo para mi mochila y no se me olvidará mientras viva. Muchísimas gracias con el alma. Fue muy, muy emotiva». Aprovechó para desear «un buen viaje de vuelta» a la del Granada.

Guillermo Almada

El entrenador del Valladolid, Guillermo Almada, se congratuló por lograr «un triunfo muy valioso» contra el Granada en Zorrilla. «Había que ganar y tuvo mérito remontar a un gran equipo que dignificó mucho nuestra victoria. Fue un resultado justo para que lo que hicimos», subrayó. «La primera parte no nos dejó conformes pero tuvimos ocasiones que malogramos. En la segunda necesitábamos empujar al equipo de atrás hacia delante y creo que estuvimos muy bien y con mucha personalidad bajo un ambiente que no era sencillo sobre todo para la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos; tomamos riesgos y jugamos mejor», analizó.

En cuanto al ambiente en Pucela, Almada aseguró «entender a la afición» aunque al mismo tiempo le pareciera «un poco exagerado. »El trauma de la eliminación de la Copa del Rey nos golpeó también a nosotros como seres humanos, y más tras el descenso«, apuntó.