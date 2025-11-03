Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta dirige a sus futbolistas en Valladolid. LOF

Entrenador del Granada

Pacheta: «Pagamos muy caro el miedo a perder tras el 0-1»

«Nos faltó balón después y estuvimos a merced del Valladolid», lamenta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:13

Pacheta empatizó con sus futbolistas tras la remontada del Valladolid al Granada en Zorrilla. «En la situación en la que estamos, con tantas derrotas y ... tanto sufrimiento, un botín como el 0-1 te lleva a jugar a que no pasen cosas y eso no sabemos hacerlo; debimos seguir como estábamos tras un primer tiempo de mucho nivel, fantástico. Nos faltó balón tras ese tesoro y, por tanto, perdimos el control del partido y estuvimos a merced del empuje del rival; no estuvimos tan finos y lo pagamos muy caro, con acciones duras, horrorosas», lamentó, añadiendo que «lo demás, que lo analicen otros» por el arbitraje.

