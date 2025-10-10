Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Entrenador de Las Palmas

Luis García: «Habríamos ganado con más calma al final»

Sala de prensa ·

«Le doy mucho valor a este punto; a los dos equipos les costó crear ocasiones», sostiene

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:25

Comenta

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, le dio «mucho valor» al punto conseguido por su equipo en Los Cármenes. «No era sencillo ... jugar ni encontrar ventajas. El Granada apretó bastante arriba durante el primer tiempo pero en el último cuarto de hora, con más pausa y ellos ya bastante cansados, habríamos tenido oportunidades para ganar. Estoy convencido de que lo habríamos hecho con más calma. Muchos rivales nos vienen así y tenemos que madurar los partidos para ganar también al final. Fue un partido de muchísima igualdad y duelo», reflexionó.

