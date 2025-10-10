Luis García: «Habríamos ganado con más calma al final»

«Le doy mucho valor a este punto; a los dos equipos les costó crear ocasiones», sostiene

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, en Los Cármenes.

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, le dio «mucho valor» al punto conseguido por su equipo en Los Cármenes. «No era sencillo ... jugar ni encontrar ventajas. El Granada apretó bastante arriba durante el primer tiempo pero en el último cuarto de hora, con más pausa y ellos ya bastante cansados, habríamos tenido oportunidades para ganar. Estoy convencido de que lo habríamos hecho con más calma. Muchos rivales nos vienen así y tenemos que madurar los partidos para ganar también al final. Fue un partido de muchísima igualdad y duelo», reflexionó.

«A los dos equipos les costó crear ocasiones. Nosotros debimos aprovechar mejor la profundidad, sobre todo con Marvin, pero en la segunda parte estuvimos mejor. Siempre quiero ganar, pero el rival también juega e hizo un gran partido. Fue un partido muy competido y no podíamos olvidar que volvimos a puntuar fuera de casa», recordó Luis García. El entrenador de Las Palmas no se atrevió a dar aún pronóstico alguno sobre la preocupante lesión de Recoba: «Está muy afectado, pero vamos a ser precavidos y a esperar».

