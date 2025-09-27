Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Enfermería vacía en el Granada

22 convocados por Pacheta, con solo tres futbolistas con dorsal recreativista

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:45

El Granada viajó a Huesca con la enfermería vacía. Como se venía barruntando, Mohamed Bouldini se sumó a la convocatoria, por lo que Pacheta no tiene a un solo jugador ni lesionado ni sancionado. De esta manera, dispone de los 19 futbolistas con ficha profesional de la plantilla y solo suma a tres futbolistas con dorsal recreativista, aunque todos en dinámica del primer equipo, como Oscar Naasei, Sergio Rodelas y Samu Cortés.

Los citados son los siguientes:

Porteros: Luca Zidane y Ander Astralaga.

Defensas: Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams, Hormigo y Diallo.

Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Martin Hongla, Manu Trigueros, Sergio Ruiz, Pedro Alemañ, Pablo Sáenz, Álex Sola, Rodelas, Samu Cortés y Souleymane Faye. ´

Delanteros: José Arnaiz, Mohamed Bouldini y Jorge Pascual.

