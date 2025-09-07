Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz encara con el balón en los pies. J. M. B.

Opinión Granada CF

Rémoras y esperanzas

El 'doce' ·

Las esperanzas asoman con Oscar, Alemañ, Sáenz o Faye y los incorporados a última hora

Eduardo Zurita

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:00

La actuación del Granada en La Rosaleda mostró dos caras bien distintas, un Jano bifronte que mira a su pasado más inmediato y a lo ... que pudiera ser su futuro. Primero fue un equipo bisoño y frágil en buena parte del primer tiempo, y después un conjunto capaz de dominar al contrario y hacerle daño, en una reacción que se convirtió en la mejor noticia de los rojiblancos en este arranque de campeonato.

