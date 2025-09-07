Rémoras y esperanzas

La actuación del Granada en La Rosaleda mostró dos caras bien distintas, un Jano bifronte que mira a su pasado más inmediato y a lo ... que pudiera ser su futuro. Primero fue un equipo bisoño y frágil en buena parte del primer tiempo, y después un conjunto capaz de dominar al contrario y hacerle daño, en una reacción que se convirtió en la mejor noticia de los rojiblancos en este arranque de campeonato.

Pacheta cambió de estrategia apostando por tres centrales, Oscar, Lama y Löic, y dos carrileros, Casadesús por la derecha y el recién incorporado Sola por la izquierda. La falta de mecanismos de una plantilla completada muy a última hora, revelaron que la pretemporada pueda haber servido para coger forma a muchos, pero que los mecanismos están aún faltos de entreno y comprensión. Los dos goles de Chupe mostraron la falta de buen posicionamiento y coordinación de la defensa, con los centrales y Sola infelizmente protagonistas en ambos. Las rémoras derivadas de una planificación de plantilla limitada muy posiblemente por una mala situación económica de la entidad, que se ha intentado parchear a muy última hora, puso al equipo con dos goles por debajo en las dos primeras llegadas de los locales a la meta de Luca Zidane.

El panorama apuntaba a una nueva jornada sin puntuar, pero los rojiblancos reaccionaron de manera meritoria. Acompañados de la suerte en el primero de los goles a favor, tras rebotar en un malaguista el tiro de Casadesús, el Granada empezó a imponerse progresivamente en el juego a los locales, y Faye –muy activo junto a Pablo Saénz–, estuvo cerca de igualar la contienda en una buena acción individual al filo del descanso.

La segunda parte fue claramente de dominio granadinista. Tras otro poste, vino el segundo gol, obra de un atento Alemañ –con buenas maneras e implicación en su tándem con Sergio Ruiz–, y hasta el final del partido se estuvo cerca de la victoria de los de Pacheta, especialmente con un remate fallido de Pascual tras una asistencia perfecta de Rodelas.

Las esperanzas asoman con las actuaciones de jugadores como Oscar, Alemañ, Sáenz o Faye y con las aportaciones de los incorporados a última hora –Sola mejoró sobremanera tras sus despistes en los goles en contra; Alcaraz demostró en poco tiempo que es jugador experimentado, útil en la contención–. El equipo está haciendo en pleno campeonato su particular pretemporada. Sería conveniente que en la anunciada rueda de prensa de esta semana se dieran explicaciones sobre el mercado de fichajes y sobre la situación real de la entidad y de los miembros de su dirección, evitando equívocos o falsedades. Me temo, por antecedentes, que es una vana ilusión.