Presagios de naufragio en el Granada

Todo lo que rodea al primer equipo del Granada en este inicio de curso liguero presagia lo peor: la plantilla ha sido debilitada en varios ... puestos, mal cubiertos en muchas posiciones a poco del final del mercado de verano; defensivamente el equipo es ingenuo e ineficaz, tanto por la bisoñez de las nuevas incorporaciones como por las bajas prestaciones de algunos jugadores heredados de la pasada campaña; el centro del campo es un desierto, donde solamente el pundonor de Sergio Ruiz presenta destellos puntuales; y la delantera lleva la friolera de tres goles en los siete encuentros disputados –cuatro amistosos y tres de competición–, pues se llega poco y mal. Presagios de un naufragio que lleva al club fuera de las divisiones de liga profesional y que puede amenazar la viabilidad futura de la entidad.

Pacheta es cada vez menos creíble a la luz de lo que se ve sobre el césped. Si se juega como se entrena, esto último debe de no hacerse bien, pues en los dos goles encajados ante el Mirandés –un rival que puede también que lo pase mal esta temporada, vistas sus prestaciones–, la falta de posicionamiento defensivo en el primero y de concentración y actitud defensiva en el segundo son pruebas de que o no se asimila lo ensayado o existen carencias de aptitud difíciles de solventar. Lo cierto es que el planteamiento inicial –parece más que con Trigueros en un doble pivote el equipo no carbura– y las decisiones a lo largo del partido –con cambios finales cuestionables, como sustituir, yendo en desventaja, al único punta puro, Bouldini, por cansado que estuviese, o la salida de Weissman por Sergio Ruiz, el único que subía el balón con criterio, en los últimos tres minutos del encuentro–, indican que los despropósitos empiezan a afectar también al banquillo.

Pacheta no deja de ser una víctima más de un club desnortado, que acumula errores deportivos de bulto desde hace varias campañas y donde el retorno inopinado a Primera hace dos tapó la ineptitud de su dirección. La infantil monserga, reiterada en cada partido, de solicitar la dimisión a una directiva nombrada por una propiedad a la que el deterioro del Granada le trae al pairo, no sirve más que de vía de escape a la desesperación de la parroquia rojiblanca, que engañada una vez tras otra en las últimas tres campañas, aún sigue mostrando fidelidad. Lo que tanto costó, conseguir que la ciudad se identificase con los colores granadinistas, está siendo destruido aceleradamente. Lo que se ve en el césped es el reflejo de los despropósitos reiterados de malos fichajes de entrenadores y jugadores que han dilapidado el capital económico de la entidad. Toca sufrir, y mucho, en esta nefasta etapa oscura de difícil reversión.