Sergio Ruiz aplaude para animar a Manu Trigueros. J. M. B.

Opinión

Presagios de naufragio en el Granada

El 'doce' ·

Pacheta es cada vez menos creíble a la luz de lo que se ve sobre el césped

Eduardo Zurita

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:24

Todo lo que rodea al primer equipo del Granada en este inicio de curso liguero presagia lo peor: la plantilla ha sido debilitada en varios ... puestos, mal cubiertos en muchas posiciones a poco del final del mercado de verano; defensivamente el equipo es ingenuo e ineficaz, tanto por la bisoñez de las nuevas incorporaciones como por las bajas prestaciones de algunos jugadores heredados de la pasada campaña; el centro del campo es un desierto, donde solamente el pundonor de Sergio Ruiz presenta destellos puntuales; y la delantera lleva la friolera de tres goles en los siete encuentros disputados –cuatro amistosos y tres de competición–, pues se llega poco y mal. Presagios de un naufragio que lleva al club fuera de las divisiones de liga profesional y que puede amenazar la viabilidad futura de la entidad.

