Pacheta, nuestro profeta

Importante triunfo en el Reino de León del Granada, que le sirvió para salir de los cuatro puestos de descenso. Las victorias son decisivas para ... escalar en la clasificación. Se estuvo cerca en muchos partidos, pero la falta de consistencia o la necesidad de remontar marcadores adversos impidieron ganar y, aunque se ha perdido muy poco –solamente una derrota ante el Valladolid en los últimos once partidos–, no se sumaba lo suficiente para salir de la zona de zozobra.

Pacheta alegó en jornadas pasadas que veía al equipo cerca de la victoria, aunque no se pasara entonces de la igualada, y justificaba su confianza en la progresión del plantel. Tras imponerse a la Cultural afirmó que había que insistir en vencer como se hizo en tierras leonesas. Se ha tenido paciencia con el burgalés porque su trabajo es adecuado y el tiempo le viene dando la razón en todas sus predicciones. En plena ola de desafección hacia Jorge Pascual por su inoperancia goleadora como punta, vaticinó que podía alcanzar la decena de goles en la Liga, y el almeriense ya lleva cuatro. Anunció que Arnaiz terminaría siendo un refuerzo decisivo y su entrada en juego en las últimas jornadas está dando aire fresco a la vanguardia granadinista, apareciendo ya como titular en el último partido disputado, con una actuación muy convincente durante el primer periodo.

Es evidente que el equipo clasificatoriamente aún es reo de un arranque lamentable de campeonato, con cuatro derrotas en las primeras cinco jornadas, tres de ellas como equipo local. El conjunto se ha recuperado con muchísimo trabajo y esfuerzo desde entonces, con una mejora constante de sus prestaciones. Sobre todo como visitante, donde tras la primera debacle en el campo maldito de Ipurua solamente se ha sucumbido en Zorrilla, con la conquista de diez de los diecinueve puntos actuales gracias a dos victorias y otros cuatro empates. No se ha acompañado este buen quehacer fuera de casa con una mayor eficiencia como local, donde solamente se han sumado nueve puntos, con dos victorias y tres empates, pero con la rémora de tres derrotas. Es en esta faceta donde una mejora drástica del equipo para sumar de tres mediante nuevas victorias alejaría definitivamente al Granada de los funestos puestos de descenso.

Hay que seguir confiando en Pacheta que, a pesar de contar con una plantilla bastante limitada, empieza a sumar poco a poco más piezas interesantes a un once de partida bastante estabilizado. Astralaga se ha confirmado como titular, Williams muestra sensaciones que evocan sus mejores tiempos pasados, y Arnaiz aparece como un plus en ataque. Hay que ganar con más frecuencia como local para aspirar a una más tranquilizadora posición clasificatoria.