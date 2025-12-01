Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Granada se abrazan tras el gol de Pascual. P. V. / GCF

Opinión Granada CF

Pacheta, nuestro profeta

El 'doce' ·

El tiempo le viene dando la razón en todas sus predicciones

Eduardo Zurita

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:31

Importante triunfo en el Reino de León del Granada, que le sirvió para salir de los cuatro puestos de descenso. Las victorias son decisivas para ... escalar en la clasificación. Se estuvo cerca en muchos partidos, pero la falta de consistencia o la necesidad de remontar marcadores adversos impidieron ganar y, aunque se ha perdido muy poco –solamente una derrota ante el Valladolid en los últimos once partidos–, no se sumaba lo suficiente para salir de la zona de zozobra.

