Sergio Ruiz, cariacontecido, con Rubén Alcaraz detrás. J. M. Baldomero

Opinión

Un Granada CF con escasas señales de optimismo

Los brotes verdes de la segunda parte de La Rosaleda devienen rápidamente en mustios

Eduardo Zurita

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:19

Los brotes verdes de la segunda parte de La Rosaleda devinieron rápidamente en mustios con la visita del Leganés de Paco López a Los Cármenes. ... No mucho tuvo que hacer el equipo visitante para vencer a un Granada que tras el segundo gol dio muestras preocupantes de falta de recursos y de convicción.

