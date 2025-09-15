Un Granada CF con escasas señales de optimismo

Los brotes verdes de la segunda parte de La Rosaleda devinieron rápidamente en mustios con la visita del Leganés de Paco López a Los Cármenes. ... No mucho tuvo que hacer el equipo visitante para vencer a un Granada que tras el segundo gol dio muestras preocupantes de falta de recursos y de convicción.

Si bien la primera parte terminó injustamente en desventaja en el marcador, merced a un penaltito riguroso en contra –no tuvo el mismo criterio el árbitro en una acción similar sobre Faye en la segunda parte–, tras varias oportunidades más claras durante todo el periodo para el Granada, la desgraciada jugada del segundo gol, con pérdida lamentable de balón de Sergio Ruiz cerca del borde del área propia y fallo clamoroso de Astralaga en la portería, hundió definitivamente al equipo, que porfiaba por el empate, desaprovechando alguna ocasión clara de haber equilibrado el marcador. El mazazo del segundo gol, y la desaparición del césped de dos de los únicos jugadores rojiblancos que habían demostrado calidad y sentido en el ataque, Alemañ y Sáenz, sustituidos por Pacheta parece que solamente por decisión técnica, sumieron al equipo en minutos de impotencia donde se fue incapaz de inquietar la portería rival, lo que culminó en frustración para los jugadores y decepción para la afición local, que había acudido con el ánimo de contemplar un cambio de rumbo en la trayectoria del equipo.

Excesivos infortunios: un casi gol de Sola, uno anulado a Pascual, un palo de Faye –las tres antes del penaltito reseñado a favor del Leganés–, una gran ocasión marrada por Casadesús y el penaltito sobre Faye que no se señaló. Pero a ello hay que añadir demasiadas miserias: falta de solidez en la portería, escasa creación en la línea del centro del campo, carácter romo del ataque y mucha falta de calidad en controles, pases y definición en muchos componentes del plantel. Los aportes de los veteranos no aparecen: Sergio Ruiz estuvo gris y culminó una mala noche con una pérdida que fue mortal en el segundo gol encajado; Arnaiz, hasta la presente, no ha dado una sola señal de esperanza en todas sus apariciones; y Sola ha sido triste protagonista en tres de los goles en contra de los últimos dos partidos.

El balance es aterrador: un punto de quince disputados; cuatro goles a favor y la friolera de doce en contra; y hundidos en la tabla clasificatoria. Lo preocupante ya no es la situación deprimente actual, sino las escasas señales de optimismo que desprende el quehacer del equipo. Perder tres partidos seguidos en casa es muy duro. Habrá que bucear en la historia negra de la entidad para rememorar un arranque tan paupérrimo en un campeonato liguero.