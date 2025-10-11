Un empate que deja buen sabor de boca

Hay veces que un empate en casa deja buen sabor de boca. Diego Martínez alababa el conseguido en casa ante el Lugo en el inicio ... de aquella temporada en Segunda donde comenzó el ciclo exitoso del Granada bajo su mando. Le atribuyó a dicho partido condición de inicio de ciclo.

El Granada fue mejor que la UD Las Palmas en el cómputo final del partido de la novena jornada en Segunda. Llegó más al área rival, con más peligro, y estuvo mucho más cerca del gol que el rival. El debutante en la meta local Iker García tuvo una noche plácida que no requirió grandes intervenciones de su parte. Hubo fases de presión adelantada asfixiante para el rival, jugadas con buenas combinaciones iniciadas desde atrás, aproximaciones por bandas interesantes, pero faltó el gol. Todo lo que fue pleno acierto en la jornada anterior ante el filial donostiarra desapareció ante el equipo grancanario, lo que impidió volver a sumar de tres. Una gran jugada individual de Sola por su banda en el segundo periodo, rematada de espuela por Sergio Ruiz, fue lo más cercano al gol en toda la noche. Hubiera hecho justicia, de entrar, a lo visto sobre el césped.

A pesar de no conseguir la victoria, el partido dejó entre la afición la convicción de que ya se cuenta con un bloque que funciona como equipo. Pacheta repite alineación titular en las últimas jornadas –con el cambio obligado en portería por los compromisos internacionales de los dos guardametas de la primera plantilla– y ha encontrado un once que ofrece garantías. Evocar la remontada hasta el empate en La Rosaleda como inicio del ciclo competitivo del Granada en la presente Liga. Desde entonces, excepto con el lunar de la derrota en casa ante el Leganés, el equipo no ha vuelto a perder y ha sumado ocho de los últimos doce puntos disputados.

Se confirman varias cosas: la línea defensiva aparece más compacta y se ha reducido la sangría de goles en contra: solo tres en los últimos cuatro partidos, con dos porterías a cero. El centro del campo se ha consolidado con el trío Alcaraz –fundamental su aportación en posicionamiento y liderazgo–, Sergio y Alemañ, cada vez más conjuntados; las bandas van a más, con Faye explotando su potencial –muy beneficiado de la vuelta de Diallo por su banda– y Sola demostrando su indudable calidad partido a partido. La carencia es evidente: en punta, Pascual trabaja y brega sin descanso, pero está lejos de culminar en la resolución de jugadas. Hay que seguir con la dinámica actual, pero parece necesaria alguna alternativa que palie la deficiencia ante el gol en la punta del ataque.