Sergio Ruiz lamenta una ocasión fallada por el equipo. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Un empate que deja buen sabor de boca

El 'doce' ·

Todo lo que fue pleno acierto ante el filial donostiarra desapare ante el equipo grancanario

Eduardo Zurita

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:18

Hay veces que un empate en casa deja buen sabor de boca. Diego Martínez alababa el conseguido en casa ante el Lugo en el inicio ... de aquella temporada en Segunda donde comenzó el ciclo exitoso del Granada bajo su mando. Le atribuyó a dicho partido condición de inicio de ciclo.

