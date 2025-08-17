Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aranguren, Amado y Yang, en el centro de la imagen. J. M. B.

Opinión Granada CF

Crónica de un desastre anunciado

El 'doce' ·

Lo ocurrido este sábado predice lo que puede llegar a ser el periodo más nefasto del actual ciclo

Eduardo Zurita

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:23

Si alguien repasase la gestión de los actualmente responsables máximos del Granada CF SAD, ciñéndola a la etapa de Sophia Yang, Javier Aranguren y Alfredo ... García Amado como caras visible ante la afición –cada vez menos comunicativas–, la indecencia de la pretemporada que concluyó en la primera derrota en competición no le puede sorprender. Y eso que la propiedad asiática no ha sido un ejemplo de virtudes desde su llegada.

