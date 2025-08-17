Crónica de un desastre anunciado

Si alguien repasase la gestión de los actualmente responsables máximos del Granada CF SAD, ciñéndola a la etapa de Sophia Yang, Javier Aranguren y Alfredo ... García Amado como caras visible ante la afición –cada vez menos comunicativas–, la indecencia de la pretemporada que concluyó en la primera derrota en competición no le puede sorprender. Y eso que la propiedad asiática no ha sido un ejemplo de virtudes desde su llegada.

El disparate en cuanto a la toma de decisiones deportivas ya se padeció desde su primer curso culminada con un descenso. Solamente la confluencia astral que sobrevino con la llegada de Cordón, Monterrubio y Diego Martínez derivó en una etapa de tres años inolvidables. Una entidad demolida después medida tras medida desacertadas, con dos nuevos descensos interrumpidos por un engañoso regreso a la élite. Lo ocurrido este sábado predice lo que puede llegar a ser el periodo más nefasto del actual ciclo.

Pacheta aguanta estoicamente el disparate tirando de efectivos a los que se busca infructuosamente salida, que han llevado al colapso en el límite salarial actual. Jugadores de alta ficha como Weissman o Stoichkov dieron ante el Dépor nuevas muestras de su inoperancia –puede ser peor mostrarlos–, acompañado de otros que, estando en la rampa de salida, también son lastre económico, caso de Hongla –a pesar del golazo, no fue una pieza diferencial para los rojiblancos–, o Insua, que cuando comparece muestra sus debilidades –su participación ante el Dépor fue lamentable: protagonista en el gol que cerró el partido, demostró carencias impropias de un central con experiencia–. El entrenador, con cuatro de los ocho fichajes sin inscribir, tiró de lo que había, muy escaso para competir.

Las carencias mostradas en el trofeo se reafirmaron. Cuando el equipo rival aceleró su ritmo e imaginación ofensiva –de la que es brillante representante Yeremay–, el sistema de contención se deshizo como un azucarillo, con medios en el corte ausentes o ineficaces, caso de Hongla y Trigueros en los dos primeros goles rivales. El último volvió a demostrar sus limitaciones físicas, lo que le demanda estar muy bien arropado por compañeros para sus esporádicas muestras de talento con el pie, evitando exigencias físicas. Su sustitución por Sergio Ruiz en la segunda parte irradió un poco de luz a un depauperado centro del campo.

Lo que hay sirve para poco. Y dados los ejemplos de pretéritas campañas, es casi una quimera pensar que en los últimos días de agosto se remedie lo tan mal hecho hasta ahora. Si nada sorprendente y eficaz ocurre serán otra quimera los cincuenta puntos necesarios para mantener la categoría.