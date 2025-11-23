Tan cerca pero tan lejos

Pacheta analizó el empate ante el Córdoba realzando los méritos para alcanzar la victoria, con más llegadas y más ocasiones de gol del Granada bajo ... su perspectiva. El duelo fue equilibrado en buena parte del minutaje y también los visitantes pudieron vencer, pero las buenas intervenciones de Astralaga lo impidieron en el segundo periodo.

Es indudable que el burgalés ha confeccionado un equipo difícil de batir. Que de los últimos diez partidos solamente se haya caído en Valladolid –con decisiones arbitrales cuestionables–, es buena muestra de ello. Pero debe reflexionarse que de los cinco últimos cinco enfrentamientos en casa se hayan ganado solamente dos, a dos rivales de la parte final de la clasificación. Es indudable que la rémora del arranque de temporada, con tres derrotas seguidas en casa, pesa mucho en la precariedad de puntos obtenidos. Pero la necesidad de ganar se hace cada vez más acuciante, y habrá que hacerlo para alejar definitivamente el fantasma de un nuevo descenso.

Lo que ya es evidente a estas alturas de la liga, como también ha expresado Pacheta, es que al Granada no le da para alcanzar las necesarias victorias y sumar de a tres. Puede que en algunos de los duelos en casa, como ante el Cádiz y, posiblemente, ante el Córdoba, un poco más de tino hubiera llevado a la victoria, pero lo cierto es que no se ha pasado del empate y el Granada sigue atascado en los puestos de peligro del final de la clasificación.

Encontrado un once titular fijo, lo que permite que los conceptos defensivos estén más consolidados, parece que en portería ha aparecido Astralaga para dar un plus. Frente a ello, hay peones del centro del campo con síntomas de decadencia en sus prestaciones: Alcaraz parece limitado en los últimos partidos, posiblemente por problemas físicos que le impiden entrenar adecuadamente; Sergio Ruiz realizó un muy mal partido ante el Córdoba, falto de concentración y lento de ideas, lo que provocó salir derrotado de muchos duelos. El problema en el medio centro se complica con Hongla fuera de reparto y sin sustitutos eficaces, pues Trigueros sufre mucho para volver y cerrar, a pesar de que ante el Córdoba tuvo una actuación aceptable mejorando a Sergio. Sí parece que una luz de esperanza está surgiendo con la recuperación de Arnaiz, cada vez mejor, lo que puede ser decisivo para un equipo que hoy se sostiene en ataque por la persistencia de Alemañ. las galopadas de Faye y la calidad de Sola.

Pacheta transmite optimismo viendo cerca la victoria, pero dicho objetivo está dilatándose en demasía. Habrá que confiar en él, tras haber sabido controlar la hemorragia del inicio de temporada haciendo competitivo al equipo.