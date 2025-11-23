Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diallo se lamenta en el césped de Los Cármenes. J. M. Baldomero
Opinión Granada CF

Tan cerca pero tan lejos

El 'doce' ·

Es indiscutible que el Granada es difícil de batir, pero sigue atascado en los puestos de peligro del final de la clasificación

Eduardo Zurita

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Pacheta analizó el empate ante el Córdoba realzando los méritos para alcanzar la victoria, con más llegadas y más ocasiones de gol del Granada bajo ... su perspectiva. El duelo fue equilibrado en buena parte del minutaje y también los visitantes pudieron vencer, pero las buenas intervenciones de Astralaga lo impidieron en el segundo periodo.

