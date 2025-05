Edna, con gran interés del Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid

El futuro de Edna Imade, máxima goleadora del Granada femenino, pinta lejos del conjunto rojiblanco. Tanto el Bayern de Múnich como el Atlético de Madrid ... son dos de los equipos que pujan con más intensidad por el fichaje de la atacante. Su entorno reconoce propuestas de estos dos conjuntos y de otros muchos del panorama internacional, pero según esta misma fuente, la jugadora todavía no se ha decantado por una en concreto. Tiene una cláusula de rescisión que abordar también.

El Granada ha intentado la renovación de Edna, autora de 15 goles, pero no ha tenido éxito en ello. La dirección también trata de ampliar la vinculación de varias jugadoras importantes, con algo más de optimismo en otros casos. El hecho de que el entrenador, Arturo Ruiz, no vaya a seguir en el cargo, pues se marchará a la Real Sociedad, de momento no promueve una desbandada en la plantilla, aunque serán las próximas semanas las que marquen el paso al respecto.