«Será un duelo de necesidad; competir en Segunda división es muy difícil»

El fútbol viene de brindarle a Alberto Soro (Ejea de los Caballeros, 1999) uno de esos momentos con los que sueñan los chiquillos que empiezan a jugar en la calle. El maño, 'ex' del Granada y del Zaragoza ahora en el DÍnamo de Bucarest, agarró un balón en la zona de tres cuartos del campo ya en el tiempo añadido y avanzó hasta marcar el golazo que supuso la remontada sobre la bocina de su equipo contra el Cluj en casa. Una alegría para un jugador que lleva varias temporadas sin disfrutar de su profesión como querría y que también desearía otra realidad para los dos equipos de su corazón que este domingo se enfrentarán en Los Cármenes.

–¿Le dura todavía la euforia por el gol al Cluj?

–Sí, todavía un poco, por cómo se dio todo (ríe). Fue fruto del trabajo de muchos años, y quizás sí que me saliera un poco de rabia por estos años en los que no me venían saliendo las cosas. Ahora estoy jugando por dentro aquí, que es como más cómodo me sentí siempre, y en esa jugada vi que estaba en buena opsición y por suerte me salió bien.

–¿Cómo le va allí, a falta aún de ganarse la titularidad?

–Estoy bien, más allá de jugar más o menos, que no depende de mí, pero me siento a gusto y me estoy adaptando. Vengo sintiéndome realizado en el día a día, que para mí es lo más importante.

–La temporada pasada tuvo que salir cedido al Chaves de la Segunda portuguesa en invierno.

–Entonces llegué a mitad de agosto a Rumanía, con la Liga ya empezada, como en España, y, sinceramente, me costó después de haber estado todo el verano parado más allá de trabajar en solitario. Volví a sentirme un poco más futbolista y pude reencontrarme con mi mejor versión.

–También en el país vecino le había ido mejor en el Vizela.

–Sí, sin duda, pese a que también llegué con el campeonato en marcha. Estuve bastante cómodo y marqué cuatro goles, pese al descenso, algo que me perjudicó en lo personal.

–¿Esperaba volver al Granada?

–Al empezar el verano me comunicaron que no contaban conmigo y lo mejor fue terminar la relación y buscar lo mejor para las dos partes. Aun así, hago un balance muy positivo de mi etapa; la recuerdo encantado, y todavía echo de menos el club, a la afición y la ciudad. Llegué siendo un chaval para jugar en Europa y viví de todo en muy poco tiempo.

–Dio la impresión de que su mejor campaña fue la primera.

–Sí, la verdad, llegué de la mano de Fran (Sánchez) y de Diego (Martínez), que me mostraron mucha confianza. Adaptarme fue muy fácil porque aquel equipo era una pasada. Acababa de llegar y ya parecía que llevaba mucho más tiempo. Era imposible no disfrutar con esos compañeros.

–¿Cuál era el secreto?

–La unión entre tantas personas tan buenas, y lo digo por todo el personal del club, más allá de los futbolistas. Luego, Diego nos tuvo enchufados y sacó la mejor versión de cada uno de nosotros.

–¿Qué le pasó después?

–Tantos cambios en el club nos afectaron a muchos, no solamente a los que jugábamos. Entramos en una espiral negativa y entendí que los entrenadores apostaran por compañeros más veteranos, pero me sentí valorado y a gusto en todo momento. Nunca me sentí desplazado, ni cuando Torrecilla me puso de lateral; siempre intenté aportar donde me pusieron. También guardo un gran recuerdo de Paco López porque gracias a él entendí mejor el fútbol y el juego en sí independientemente de los minutos que tuviera.

–¿Cuáles fueron sus días más felices?

–Quizás aquellos en la Copa del Rey, también con el de la victoria en el Camp Nou, pero sin duda con el ascenso. Lo que vivimos entonces fue inexplicable.

–¿Cómo ve al Granada?

–Me gusta seguirlo porque ahora me considero un aficionado más. Confiaba en el ascenso, porque había buen equipo, pero todos conocemos cómo es la Segunda; entiendo que sería duro. En esta no empezó bien tampoco, pero ya va a mejor y estoy seguro de que le dará la vuelta a la situación y de que acabará arriba. No conozco personalmente a Pacheta, pero todo el mundo habla bien de él y se ve la identidad que ya tiene el equipo.

–¿Mantiene amigos?

–Ya únicamente queda Sergio Ruiz de mi etapa, pero guardo más relación con otros excompañeros y con otros integrantes del club.

–¿Qué partido imagina en Los Cármenes?

–Me duele decirlo, pero será un duelo de necesidad. Los dos equipos quieren salir de abajo cuanto antes y ojalá pueda verse un buen espectáculo futbolístico.

–¿Cómo ve lo del Zaragoza?

–Preocupado, porque, junto al Granada, es el otro equipo que más me dio en mi carrera. Me duele lo que le pasa pero también confío en que le dé la vuelta a la situación.

–¿Por qué le está costando tanto sobrevivir en Segunda?

–Competir en Segunda es muy difícil, y más con toda la historia que tiene el club detrás. Ahora mismo, sin embargo, es un equipo más en la categoría y cada año se hace más difícil subir al tener los demás presupuestos superiores.

–¿Tuvo opción de volver allí tras dejar el Granada?

–No, no. Nunca me llegó interés.

–¿Le gustaría hacerlo algún día?

–Sí, claro, ¿qué voy a decir? Es mi casa, y en el fútbol nunca se sabe.

–El Madrid pagó dos millones y medio de euros por usted en 2020. ¿Cree que se fue pronto?

–Fueron las circunstancias entonces. El club necesitaba esa inyección económica y creo que fue la mejor decisión para todos siempre y cuando me quedara cedido una temporada más, como me quedé.

–Tiene 26 años todavía. ¿Qué rumbo le gustaría tomar?

–Solo pienso en disfrutar del día a día. Jugar en el extranjero me ha abierto la mente muchísimo al conocer otras formas de ver el fútbol y la vida, también de valorar en los sitios en los que he estado antes. El futuro nadie puede saberlo.

