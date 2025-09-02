Dos saques de banda hacen saltar las costuras a este Granada en precario

1. La acumulación de registros negativos parece norma para este Granada en precario. Al pleno de derrotas en estas tres primeras jornadas, algo que le ... iguala con Cultural Leonesa y Ceuta, agrega su debilidad atrás, igualado con los norteafricanos con ocho goles encajados y solo mejor que el Albacete, con nueve, que al menos puntuó en su inauguración del curso en Almería. Los dos tantos encajados en el partido con Mirandés retratan la debilidad rojiblanca. Dos saques de banda que hicieron saltar las costuras.

2. En la acción que da pie al primero, fruto de un penalti, hay un saque de banda desde el ataque izquierdo del conjunto jabato. La prolongación llega hasta Álex Cardero tras hacer un desmarque de ruptura desde dentro hacia el banderín de córner. Pau Casadesús y Oscar pierden la noción del espacio, absortos en el balón cuando en este tipo de reanudaciones desde la banda no hay fuera de juego.

3. El único que se percata del despiste es Manu Lama, que acude a tapar, pero sin tiempo para obstaculizar el centro. Cardero mete un envío de primeras algo blando, que bota en el límite del área pequeña ante la pasividad de Luca Zidane, quien elige quedarse más cerca de la meta.

4. El esférico sigue su trayectoria y Carlos Fernández se desmarca de un Pere Haro atolondrado, que se olvida de la bola y trata de parar al delantero con torpeza hasta cometer una pena máxima que supuso su roja directa. Le habrían expulsado igual con amarilla, pues ya llevaba una amonestación por un braceo en la primera parte.

5. Pacheta, tras esta tarjeta, lo mantuvo en el campo al descanso y se encontró con este incidente fatal. Sin embargo, habría un nuevo error atrás cuando los rojiblancos habían hecho lo más complicado, establecer el equilibrio con un futbolista menos.

6. De nuevo, en un saque de banda, convertido en un 'semicórner' por la potencia del sacador. Una acción de estrategia en la que el movimiento del uruguayo Petit fue clave. Se desembarazó de Sergio Ruiz y peinó justo en los morros de Oscar, que libraba para cubrir la zona precisamente de situaciones así. Justo en un pulso en el que el Granada tenía un defensor más que atacantes el Mirandés llegó el 1-2, con Luca Zidane de nuevo con los tirantes bajo el larguero, hacia el que se focalizaron los silbidos del público, pese a que otros compañeros también pudieron hacer más.

7. Son fallos individuales, por ausencia de concentración. De no saber comportarse en la retaguardia con 'pesimismo', en la atención a cualquier desajuste. Pero más allá de lo aislado, hay otros asuntos más.

8. A la escuadra también le cuesta un mundo dominar los partidos. Pacheta sigue sin apostar por una estructura con tres mediocentros y esto lo sufren veteranos como Sergio Ruiz y sobre todo Manu Trigueros, cada vez más saturado, exhausto en torno a la hora de encuentro. La desidia con Hongla ha influido, aunque también que el entrenador no ha apostado por arrancar con Alemañ o Dominique.

9. Pacheta sí reunió a lo más selecto de su ataque hasta el domingo, pero quien logró inquietar al portero contrario fue Pablo Sáenz, certero en su disparo. Él y Hongla son los únicos goleadores de una plantilla en la que los delanteros han deparado poco.

10. Sin Pere Haro y Diallo en Málaga, al preparador le tocará reinventarse. Seguro que suspira por un mero partido sin expulsiones para al menos ver cómo compiten los suyos en 90 minutos. Este Granada necesita madurar, que no envejecer, y vitaminarse.