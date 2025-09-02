Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exrojiblanco Carlos Fernández fue objeto del penalti que él mismo materializó para abrir el marcador, engañando en su lanzamiento a Luca Zidane. J. M. B.

La resaca

Dos saques de banda hacen saltar las costuras a este Granada en precario

Los rojiblancos son uno de los tres equipos de Segunda que no ha ganado, marca poco y encaja mucho en estas primeras tres jornadas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:32

1. La acumulación de registros negativos parece norma para este Granada en precario. Al pleno de derrotas en estas tres primeras jornadas, algo que le ... iguala con Cultural Leonesa y Ceuta, agrega su debilidad atrás, igualado con los norteafricanos con ocho goles encajados y solo mejor que el Albacete, con nueve, que al menos puntuó en su inauguración del curso en Almería. Los dos tantos encajados en el partido con Mirandés retratan la debilidad rojiblanca. Dos saques de banda que hicieron saltar las costuras.

