Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una jugada del partido suspendido entre Ceuta y Almería. AD Ceuta

Tragedia en el fútbol

Dos exrojiblancos presentes en el partido suspendido en Segunda por el fallecimiento de un aficionado

El Ceuta y el Almería empataban a uno cuando se detuvo el encuentro al confirmarse el deceso de un varón de 73 años

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Ceuta y Almería empataban a uno al descanso de su encuentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion cuando se confirmó la tragedia en el ... estadio Antonio Murube. Un aficionado caballa de 73 años que requirió asistencia médica en la grada en el minuto 17 por culpa de una parada cardiorrespiratoria falleció durante su evacuación, lo que conllevó la suspensión inmediata de un partido que contaba con dos exrojiblancos sobre el terreno de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  8. 8

    El Covirán hace posible lo imposible
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos exrojiblancos presentes en el partido suspendido en Segunda por el fallecimiento de un aficionado

Dos exrojiblancos presentes en el partido suspendido en Segunda por el fallecimiento de un aficionado