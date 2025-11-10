Dos exrojiblancos presentes en el partido suspendido en Segunda por el fallecimiento de un aficionado

Ceuta y Almería empataban a uno al descanso de su encuentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion cuando se confirmó la tragedia en el ... estadio Antonio Murube. Un aficionado caballa de 73 años que requirió asistencia médica en la grada en el minuto 17 por culpa de una parada cardiorrespiratoria falleció durante su evacuación, lo que conllevó la suspensión inmediata de un partido que contaba con dos exrojiblancos sobre el terreno de juego.

Se trata de Andrés Fernández y de Youness Lachhab, futbolistas con pasado rojiblanco. El primero defendió la portería del Granada durante la temporada 2015/2016, con el equipo en Primera división. Dejó un gran recuerdo después de disputar 37 de las 38 jornadas de Liga bajo los palos. Únicamente faltó en un empate a dos contra el Rayo Vallecano en Los Cármenes por sanción. En su lugar saltó al verde el exmadridista Jesús Fernández.

A sus 38 años, continúa en el fútbol profesional y asentado como titular en el Almería después de pasar por el Villarreal, el Huesca y el Levante. En el caso de Youness, el centrocampista del Ceuta fichó en 2021 por el Recreativo Granada en Segunda RFEF. El curso siguiente logró el ascenso a la tercera categoría junto a grandes nombres como Bryan Zaragoza o Samu Aghehowa, entonces en el filial nazarí.

Youness salió después de dicho logro sin llegar a debutar con el primer equipo rumbo al Eldense de Segunda división, que fue rival del Granada. No pudo evitar el descenso del cuadro azulgrana. Esta campaña firmó por el recién ascendido Ceuta, donde ha conseguido encontrar regularidad en el fútbol profesional.