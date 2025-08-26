Dos colectivos se movilizan para organizar una concentración previa al partido del Granada

AficionadosDos colectivos se movilizan para organizar una concentración previa al partido del Granada
Son 'Marea rojiblanca' y 'Unión granadinista'
R. L.
Granada
Martes, 26 de agosto 2025, 19:42
Dos colectivos de aficionados han solicitado los correspondientes permisos para organizar una concentración, que a la postre sería conjunta, previa al partido del Granada con ... el objetivo de movilizarse para protestar por la situación del club. La primera solicitud la hizo el grupo 'Marea Rojiblanca' y la segunda, 'Unión Granadinista'. La intención, una vez tengan el permiso de celebración, es hacerla tras el recibimiento al equipo.
