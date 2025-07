Dominique Moubeke, principal novedad del entrenamiento del Granada

Un nuevo 'fichaje' se sumó al entrenamiento del Granada, aunque en realidad sea un refuerzo para su filial. Como estaba previsto, el camerunés Dominique Moubeke ... se incorporó a la dinámica del primer equipo rojiblanco en el arranque de la semana, la más reciente incorporación al Recreativo Granada para este próximo curso.

El centrocampista se integró con los 'mayores', entre los que hubo dos ausencias. Por un lado, volvió a quedarse fuera Sergio Ruiz, aquejado de unas molestias musculares que no son estriban gravedad, pero con las que no conviene arriesgar a esta altura. Por otro, José Arnáiz, quien empezó su puesta a punto al final de la semana pasada, pero no viajó al encuentro el Marbella Football Center. Weissman, que tampoco se desplazó, sí estuvo sobre el tapete con el resto de futbolistas.

El grupo prepara ya el amistoso del próximo sábado ante el Cádiz en Chiclana, el único test ante un adversario de los que se cruzará durante la próxima temporada. Los demás serán contrincantes de Oriente Medio, dos en las instalaciones de Pinatar Arena y otro, en el trofeo de presentación, en Los Cármenes.

La sesión arrancó con trabajo en el gimnasio para luego salir al campo a hacer distintos ejercicios por grupos. El técnico, Pacheta, siempre atento a los suyos, les demandó «alegría» para encauzar una nueva semana de preparación tras la disputa del partido amistoso del pasado sábado ante el Orlando Pirates, que acabó con derrota por 0-2. La tarea continúa.