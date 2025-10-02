La dispar fortuna del Granada con los equipos filiales

Los precedentes del Granada con los distintos equipos filiales a los que se ha medido a lo largo de su historia reflejan resultados con dispar ... fortuna. Los rojiblancos reciben este sábado a la Real Sociedad B en Los Cármenes 38 años después del último enfrentamiento entre ambos, en Segunda B y cuando aún se denominaba como San Sebastián, al no coincidir durante el curso 2021/22 en el que los 'txuri-urdines' militaron ya en Segunda con Xabi Alonso como entrenador. Ambos descenderían aquella campaña; el Granada, inmediatamente después de su experiencia en la Europa League.

El Granada no pasó de sendos empates a un gol con el filial de la Real Sociedad en concreto durante aquella temporada 1986/87, tanto en casa como fuera, con Joaquín Peiró como entrenador y Manolo como goleador en ambos partidos. En el presente siglo, los rojiblancos sí encadenaron hasta tres victorias consecutivas con el Villarreal B, con el más reciente 0-2 en el Estadio de la Cerámica durante el que inauguró el marcador Shon Weissman a los tres minutos de debutar y dos triunfos por 3-0 en Los Cármenes tras una derrota a domicilio en 2011.

Ni un partido ganó el Granada de sus cuatro enfrentamientos con filiales durante la campaña 2017/18, pese a su condición de recién descendido de Primera división. El Sevilla Atlético ganó en Los Cármenes y cedió un empate en casa, mientras que el Barça B se llevó un punto del Zaidín y luego goleó en el Miniestadi, como ya hizo en 2011 tras llevarse un 'póker' de Álex Geijo en la primera vuelta.

Los 22 años que el Granada permaneció fuera del fútbol profesional le llevaron a medirse a muchos otros filiales. Hasta 28 duelos hubo con el Betis Deportivo en Segunda B, pero también los hubo con los segundos equipos de Mallorca, Málaga, Sporting o Tenerife, incluso en 'play off' de ascenso. El Sporting B se impuso en una fase de promoción en 1996, y dos años después sí se superó al Mallorca B.

Si hubo un filial que se le resistió al Granada en concreto ese fue el Real Madrid Castilla, con una única victoria de doce encuentros en Segunda división entre 1978 y 1988. Los rojiblancos no perdieron ningún partido en el viejo Los Cármenes con el Bilbao Athletic, y ni en casa ni fuera con Las Palmas Atlético.

Sí hubo de todo con el Atlético Madrileño o con el Valencia Mestalla, con hasta treinta duelos con el filial che en la categoría de plata entre 1947 y 1968.