LaLiga Hypermotion Jornada 12 L03/11 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

20:30h.

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

Granada CF

Directo | Valladolid - Granada

Salida complicada de los rojiblancos con la intención de sumar una victoria y romper con la escasez de goles

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-4-2

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Javi Sánchez

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Amath Ndiaye

Delantero

Juanmi Latasa

Delantero

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Manu Lama

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Baïla Diallo

defensa

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Estadísticas

0%

GRA

VLL

0%

GRA

GRA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

