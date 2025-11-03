Directo | Valladolid - Granada

Secciones
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59
19:23
Ya hay once del Granada. Sin sorpresas, jugarán: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Baïla Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Pedro Alemañ; Souleymane Faye, Álex Sola y Jorge Pascual.
19:19
El fin de semana dejó también muchos goles con recuerdo en Granada.
19:18
¡Ya tenemos los once elegidos de inicio por Guillermo Almada en el rival!
Los pucelanos salen con Guilherme, Iván Alejo, Javi Sánchez, David Torres, Bueno, Juric, Ponceau, Peter, Amath, Biuk y Latasa.
19:17
¡Ponemos rumbo al José Zorrilla con @Alsa_autobuses! 🚌🏟️ pic.twitter.com/mgAvAj4Oj7— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 3, 2025
19:17
El fin de semana dejó el primer gol de Dani Requena con el Córdoba.
19:12
Vestuarios listos en el José Zorrilla ✅🔢 pic.twitter.com/b0T9HN00He— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 3, 2025
19:12
Antes de conocer la alineación, aquí una de las principales novedades del partido: la vuelta de Martin Hongla a la lista tras su exclusión de la Copa del Rey.
19:06
Aquí jugamos hoy 📍🔝 pic.twitter.com/lTKsnnWrjL— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 3, 2025
19:06
Esto es todo lo que debes saber antes del partido de la mano del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
19:02
📍 Valladolid pic.twitter.com/2ko0iLgPL2— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 2, 2025
19:02
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, esta vez a domicilio, en Valladolid en concreto con motivo de la duodécima jornada del campeonato en Segunda división. Los rojiblancos visitan Pucela con la intención de demostrar su progreso en casa de un recién descendido de Primera también en problemas tras su eliminación de la Copa del Rey a manos de un rival de Tercera RFEF. Para ello, no obstante, los de Pacheta deberán romper su racha de tres empates a cero consecutivos en Liga.
¡Comenzamos!
Guillermo Almada
4-4-2
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Javi Sánchez
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Amath Ndiaye
Delantero
Juanmi Latasa
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Manu Lama
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Baïla Diallo
defensa
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
0%
VLL
0%
GRA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
