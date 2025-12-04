Directo | Tenerife - Granada
Segunda cita copera para los rojiblancos ante un histórico, ahora en 1ª RFEF
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:45
20:58
Canteranos
Hasta cinco canteranos del Granada completan la lista para la Copa en Tenerife, con opciones de tener minutos.
20:54
La previa
La previa del duelo copero la trae José Ignacio Cejudo, en la que trata las posibles variantes del once de Pacheta. Entre sus posibles objetivos, se hallaría la misión de recuperar a Pablo Sáenz después de semanas de polémica.
20:51
Llegamos al Heliodoro Rodríguez López 🏟️📍 pic.twitter.com/yAoqU1mCwi— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 4, 2025
20:51
Rotaciones
Aún no conocemos las alineaciones, pero se prevén rotaciones en el Granada para dar descanso a los más habituales. Los jugadores nazaríes ya pisan el césped. Mientras que se inicia el calentamiento, repasamos algunos contenidos relevantes de la semana en IDEAL.
20:46
Saludos
¡Muy buenas noches, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL con el Granada CF. Hoy toca Copa del Rey con el enfrentamiento de segunda ronda. Los rojiblancos visitan al Tenerife, recién descendido a Primera RFEF, en el Heliodoro Rodríguez López, estadio donde se perdió el curso pasado en Segunda. Esperemos que el torneo del 'KO' conlleve otra suerte. ¡Arrancamos!
