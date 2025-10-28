Directo | Roda - Granada
El conjunto rojiblanco se estrena en la Copa con muchos cambios
Enviado especial a Villarreal
Martes, 28 de octubre 2025, 18:48
19:41
¡Ya calientan los nuestros! ❤️🔥⚔️ pic.twitter.com/I9WC5zmVBf— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 28, 2025
19:40
Las palabras de Pacheta
Esta fue la comparecencia de prensa previa del entrenador del Granada antes del partido.
Enlace copiado
19:29
Salta el Granada
Ya calientan los jugadores de campo titulares entre los rojiblancos también en el Mini Estadi del Villarreal.
Enlace copiado
19:29
'Ex' del Roda
Este partido será muy especial para Jorge Pascual , que compaginó las categorías inferiores de su rival esta noche con las del Villarreal.
Enlace copiado
19:26
Informe del Roda
Aquí un análisis del peculiar rival del Granada en esta primera ronda de la Copa del Rey.
Enlace copiado
19:23
Astralaga, ya listo
El portero internacional sub 21 del Granada, que únicamente jugó contra el Leganés en Los Cármenes, se prepara ya junto a Luca Zidane.
Enlace copiado
19:20
Sale a calentar el Roda
Los jugadores titulares del conjunto local salen al terreno de juego espoleados por varios chavales de los equipos de su cantera.
Enlace copiado
19:20
La previa
Esto es todo lo que has de saber antes del comienzo del partido entre el Granada y el Roda.
Enlace copiado
19:08
Ambiente
Escaso público por el momento en la grada de la Ciudad Deportiva del Villarreal. Sí acudieron como aficionados del Granada un vecino de Almazora, Víctor, que se apegó a los rojiblancos por una visita a Los Cármenes hace años, y los 'Valerianos', padre e hijo, también de una localidad próxima.
Enlace copiado
19:05
Concentrados en la 🏆❤️🔥 pic.twitter.com/w9Ar59SdE5— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 28, 2025
19:05
Alineación del Roda
Miguel Ángel Muñoz dispone en el rival a Rives, Royo, Bruno, Ramos, Borja, Unai, Pau Tejón, Albalat, Marzà y Agudo.
Enlace copiado
19:03
Hongla, fuera de la convocatoria
El centrocampista camerunés se quedó fuera de la lista para viajar a Villarreal por decisión técnica de Pacheta.
Enlace copiado
18:57
¡Hola, @GranadaCF 👋!#RodaGranada#CopadelReyMAPFREpic.twitter.com/HEs959t9UG— CD Roda (@cdroda) October 28, 2025
18:57
Pascual y diez suplentes en Liga
El delantero almeriense mantiene la titularidad en punta para tratar de estrenarse de cara a gol contra el equipo cuyas categorías inferiores compatibilizó con las del Villarreal de infantil a juvenil como club afiliado al amarillo. Lo demás, diez suplentes habituales en Liga, incluido Ander Astralaga.
Enlace copiado
18:56
Listos para una noche para el recuerdo ✨.#RodaGranada#SomRodapic.twitter.com/eCehQ3m7j4— CD Roda (@cdroda) October 28, 2025
18:56
¿Ganas de #CopaDelReyMAPFRE? 🏆⚽️ pic.twitter.com/QpoCW1mRx3— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 28, 2025
18:56
Vestuario ✅#RodaGranada#CopadelReyMAPFREpic.twitter.com/SSfwh8bOd9— CD Roda (@cdroda) October 28, 2025
18:55
Vestuarios listos en el Mini Estadi Vila-real ✅🏆 pic.twitter.com/d81aZ6JbZk— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 28, 2025
18:55
El escenario del partido 😍#RodaGranada#CopadelReyMAPFREpic.twitter.com/jud50Lzlsv— CD Roda (@cdroda) October 28, 2025
18:55
Debutamos en copa con la 💙 pic.twitter.com/zra6OalQqr— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 28, 2025
18:55
📍 Mini Estadi#RodaGranada#CopadelReyMAPFREpic.twitter.com/qdumwMfe2M— CD Roda (@cdroda) October 28, 2025
18:51
Alineación del Granada
¡Ya tenemos a los once elegidos por Pacheta de inicio!
Tal y como ensayó el entrenador durante el último entrenamiento previo al partido, Ander Astralaga estará bajo palos; Gael Joel, Diego Hormigo, Loïc Williams y Sergio Rodelas, en defensa; Manu Trigueros, Luka Gagnidze y Mario Jiménez 'Gambín', en el centro del campo; y Pablo Sáenz, José Arnaiz y Jorge Pascual, en ataque.
Enlace copiado
18:50
Los futbolistas bajan del autobús. pic.twitter.com/jP9GWxCX0O— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 28, 2025
18:50
Llega el Granada a la Ciudad Deportiva del Villarreal. pic.twitter.com/CP3FaComLk— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 28, 2025
18:49
Los jugadores del Roda acuden a la Ciudad Deportiva del Villarreal en sus propios vehículos. pic.twitter.com/NdqBRrmsKH— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 28, 2025
18:49
Bienvenida
¡Buenas tardes!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, esta vez a domicilio, contra el Roda en la Ciudad Deportiva del Villarreal por la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Nos desplazamos por cortesía del club al ofrecerlo a los medios ya que el partido no será televisado.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad