Directo | Málaga - Granada

MAL
GRA
Ángel Mengíbar, Rafael Lamelas y Víctor M. Romero
Granada
Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:46
19:56
Todo hace indicar que el Granada jugará con tres centrales y que Sola hará de carrilero izquierdo. El centro del campo lo arman Sergio Ruiz y Alemañ, con Faye y Pablo Sáenz en las bandas. Arriba, repite Bouldini.
19:53
El Málaga, por su parte jugará con los siguientes futbolistas:
Herrero; Puga, Murillo, Francisco Montero, Dani Sánchez; Rafa Rodríguez, Izan Merino, Larrubia, Joaquín; Juanpe; y Chupete.
19:51
Este es el once titular del Granada. En mayúscula, las novedades.
GRANADA: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, LOÏC WILLIAMS, ÁLEX SOLA; Sergio Ruiz, PEDRO ALEMAÑ; PABLO SÁENZ, Souleymane Faye y Bouldini.
19:48
Muy buenas tardes. Comenzamos a contar lo que suceda alrededor del partido entre el Málaga y el Granada.
4-4-2
Alfonso Herrero
portero
Carlos Puga
defensa
Diego Murillo
defensa
Francisco Javier Montero Rubio
defensa
Víctor García
defensa
David Larrubia
delantero
Juan Pedro Jiménez Melero
centrocampista
Izan Merino
centrocampista
Joaquín Muñoz
delantero
Carlos Ruiz Rubio
delantero
Rafa Rodríguez
centrocampista
4-2-3-1
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Sergio Rodelas
delantero
Sergio Ruiz
centrocampista
Manu Trigueros
centrocampista
Souleymane Faye
delantero
Jorge Pascual
delantero
José Arnáiz
delantero
Mohamed Bouldini
delantero
