Directo | Madrid CFF - Granada femenino
Complicada salida para las rojiblancas con la intención de vencer para mantener el descenso alejado
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:55
16:04
4' Ojo. Nuevo ataque del Granada, con envío hacia Laura Pérez, que pudo ser objeto de penalti. La árbitra Beatriz Cuesta no lo pitó, pero Irene Ferreras pide la revisión.
16:03
3' Sonya Keefe intenta chutar desde 35 metros. Le sale el tiro elevado.
16:02
2' Primera llegada del Granada. Balón llovido al área tras una peinada de Keefe hacia Lauri, que la capitana engancha desviado.
16:01
INICIO
ARRANCA EL PARTIDO EN EL FERNANDO TORRES...
15:56
ALINEACION DEL MADRID CFF
Por parte del rival, Javier Aguado alinea a las siguientes jugadoras:
Paola Ulloa; Allegra Poljak, Villafañe, Mónica Hickmann, Melgard; Marina Rivas, Ángela Sosa, Andonova; Nautnes y Marcetto.
15:54
ALINEACIÓN DEL GRANADA FEMENINO
Las de Irene Ferreras jugarán con las siguientes futbolistas.
Laura Sánchez bajo palos; Yoli Sierra, Jujuba y Alba Pérez como centrales, con Postigo y Manoly de carrileras; Miku y Lauri en el centro del campo, con Laura Pérez y Andrea Gómez por los extremos y Sonya Keefe en punta.
15:52
ARRANCAMOS EL DIRECTO
Saludos y buenas tardes. Les vamos a contar, desde ya, lo que ocurra en el partido que enfrenta al Madrid CFF con el Granada femenino.
