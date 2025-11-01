Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
GCF

Directo | Madrid CFF - Granada femenino

Complicada salida para las rojiblancas con la intención de vencer para mantener el descenso alejado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:55

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Madrid CFF - Granada femenino

Directo | Madrid CFF - Granada femenino