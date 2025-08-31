Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 3 D31/08 · Árbitro: Marta Huerta de Aza

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:30h.

Mirandés

Escudo Club Deportivo Mirandés
[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

MIR

Directo | Granada - Mirandés

Los rojiblancos reciben a otro equipo que ha comenzado la temporada con muy malos resultados en busca de los primeros puntos

Minuto a minuto

Ángel Mengíbar
José Ignacio Cejudo

Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:13

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-2-3-1

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Pere Haro

defensa

Sergio Ruiz

centrocampista

Manu Trigueros

centrocampista

Souleymane Faye

centrocampista

Mohamed Bouldini

centrocampista

José Arnáiz

centrocampista

Jorge Pascual

Delantero

Fran Justo

5-4-1

Alineación

Igor Nikic

portero

Juan Gutiérrez

defensa

Sergio Postigo

defensa

Martín Pascual

defensa

Iker Córdoba

defensa

Fernando Medrano

defensa

Rafel Bauzà

centrocampista

Carlos Fernández

Delantero

Gonzalo Petit

Sustituto

Adrián Hernández Hernández

Sustituto

Álex Cardero

centrocampista

Estadísticas

0%

MIR

GRA

0%

MIR

MIR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

