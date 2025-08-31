Directo | Granada - Mirandés

20:03

Bienvenida

¡Buenas tardes a todos!

Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, en esta ocasión por la tercera jornada del campeonato en Segunda división. Los rojiblancos reciben al Mirandés (21.30 horas) en busca de sus primeros puntos de la temporada después de las derrotas con el Deportivo de La Coruña en el Zaidín y en Eibar. El club apura además las últimas horas del mercado de fichajes, que concluirá en la medianoche de mañana.

Antes del partido, no obstante, habrá concentración de aficionados del Granada convocados por 'Unión Granadinista' ante la tienda del club para «exigir respeto» a la directiva del club. Ocurrirá a partir de las 20.30 horas con el compromiso de, precisamente, hacerlo con respeto.

¡Comenzamos!