Directo | Granada - Mirandés

Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo
Granada
Domingo, 31 de agosto 2025, 20:13
20:43
'Unión Granadinista' pide a los aficionados del Granada que canten el himno del club antes de acceder a Los Cármenes.
20:42
Miembros de la grada de animación del Granada, vestidos de negro, se suman a la concentración con cánticos de «directiva, dimisión» y contra Javier Aranguren.
20:36
Varios integrantes de 'Unión Granadinista' leen algunas de las críticas que sostienen contra la gestión de la directiva del club junto a sus reclamaciones.
20:33
«No somos clientes sino el alma del club; pedimos respeto. La directiva debe entendernos; el fútbol es de la gente», rezan las primeras líneas del manifiesto de 'Unión Granadinista'. Le sigue un minuto de aplausos en dedicación a los padres que cultivaron el sentimiento en sus hijos.
20:27
¡Ya tenemos los once elegidos por Pacheta!
Los rojiblancos salen con Luca Zidane bajo palos; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar Naasei y Pérez Haro en defensa; Manu Trigueros, Sergio Ruiz, Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Mohamed Bouldini.
20:23
Aficionados del Granada de toda la vida y otros muchos más jóvenes se dan cita frente a la tienda oficial de Los Cármenes. Comienzan a elevarse los primeros gritos de indignación entre la muchedumbre.
20:20
La concentración de aficionados del Granada contra la directiva del club hace un llamamiento para captar al mayor número de hinchas posible y que además se unan a su plataforma. Los organizadores van probando sonido ya.
20:18
📍¡Llegan los nuestros a Los Cármenes! pic.twitter.com/HyDleYlbBN— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 31, 2025
20:08
Varias decenas de aficionados del Granada comienzan a acercarse a la convocatoria de 'Unión Granadinista' frente a la tienda oficial del club en Los Cármenes para protestar contra la directiva del club. Los organizadores leerán un manifiesto entre otras acciones.
20:04
Los futbolistas del Granada llegaron a Los Cármenes en sus propios vehículos por preferencia personal de Pacheta, como adelantó IDEAL y luego justificó el entrenador en sala de prensa. No hubo, por tanto, recibimiento de la afición.
20:03
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, en esta ocasión por la tercera jornada del campeonato en Segunda división. Los rojiblancos reciben al Mirandés (21.30 horas) en busca de sus primeros puntos de la temporada después de las derrotas con el Deportivo de La Coruña en el Zaidín y en Eibar. El club apura además las últimas horas del mercado de fichajes, que concluirá en la medianoche de mañana.
Antes del partido, no obstante, habrá concentración de aficionados del Granada convocados por 'Unión Granadinista' ante la tienda del club para «exigir respeto» a la directiva del club. Ocurrirá a partir de las 20.30 horas con el compromiso de, precisamente, hacerlo con respeto.
¡Comenzamos!
José Rojo Martin
4-2-3-1
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Pere Haro
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Manu Trigueros
centrocampista
Souleymane Faye
centrocampista
Mohamed Bouldini
centrocampista
José Arnáiz
centrocampista
Jorge Pascual
Delantero
Fran Justo
5-4-1
Igor Nikic
portero
Juan Gutiérrez
defensa
Sergio Postigo
defensa
Martín Pascual
defensa
Iker Córdoba
defensa
Fernando Medrano
defensa
Rafel Bauzà
centrocampista
Carlos Fernández
Delantero
Gonzalo Petit
Sustituto
Adrián Hernández Hernández
Sustituto
Álex Cardero
centrocampista
