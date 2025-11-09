Directo | Granada femenino-Sevilla
Duelo de rivalidad regional en la Ciudad Deportiva
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:54
13:28
Primera tarjeta en el Granada
M. 67: Yoli corta un contragolpe del Sevilla y queda amonestada. Anteriormente también lo fue un miembro del cuerpo técnico de Irene Ferreras.
Enlace copiado
13:23
Cabezazo de Postigo
M. 61: Frentazo de la carrilera del Granada que sale directamente fuera.
Enlace copiado
13:20
Responde el Sevilla
M. 60: Andrea Álvarez vuelve a probar las manoplas de Laura Sánchez.
Enlace copiado
13:19
Disparo de Laura Pérez
M. 58: La extremo del Granada trata de percutir por banda derecha pero su disparo sale mordido y lo atrapa sin problemas la portera del Sevilla.
Enlace copiado
13:18
Segundo cambio en el Granada
M. 56: Vera Molina, regresada del Mundial sub-17, entra por Miku en la medular.
Enlace copiado
13:16
La primera tarjeta, para el Sevilla
M. 55: La exrojiblanca Isa Álvarez queda amonestada tras derribar a Lauri cuando arrancaba un contragolpe.
Enlace copiado
13:13
Jujuba pide penalti
M. 52: La central del Granada reclama un agarrón en el área en el saque de esquina, del que queda dolida incluso, pero no habrá revisión.
Enlace copiado
13:11
¡Vaya ocasión para Solvoll!
M. 49: Fantástica carrera de Laura Pérez hasta la línea de fondo con servicio posterior para la recién ingresada al segundo palo, pero una defensa del Sevilla se anticipa y manda el balón a saque de esquina mientras la futbolista del Granada se choca con el poste.
Enlace copiado
13:09
Asistencia
435 espectadores se han dado cita este mediodía en la Ciudad Deportiva del Granada CF para asistir al derbi andaluz con el Sevilla.
Enlace copiado
13:07
El Sevilla sigue igual
M. 46: Raquel arma un nuevo disparo que Laura Sánchez bloca sin problemas.
Enlace copiado
13:07
Un cambio por equipo
M. 45: Solvoll sienta a Manoly en el Granada y Marques, a la exrojiblanca Esther en el Sevilla.
Enlace copiado
13:05
Comienza la segunda parte
Vuelve a rodar el balón en la Ciudad Deportiva del Granada.
Enlace copiado
12:52
Descanso
Un gol abajo y gracias se va el Granada al intermedio. Andrea Álvarez adelantó al Sevilla al cuarto de hora, y la árbitra perdonó la expulsión a Sonya Keefe tras tirar del pelo a una rival. Además, las hispalenses pudieron marcar el segundo ya durante el tiempo añadido.
Enlace copiado
12:50
Perdona el Sevilla
M. 45: Ocasión clarísima para Gabarro en el área del Granada, a la que Jujuba incordia lo justo para que chute fuera.
Enlace copiado
12:49
El Sevilla quiere el segundo
M. 45: El Granada domina los últimos compases de la primera parte, pero las visitantes salen al contragolpe y Raquel arma un tiro esta vez que se va directamente fuera.
Enlace copiado
12:48
🔨 Gol sevillista, gol de Andrea Álvarez— Liga F (@LigaF_oficial) November 9, 2025
💻 Síguelo en @DAZN_ES#LigaFMoeve | #GranadaSevillaFCpic.twitter.com/YBaRf1BV29
12:47
Tiempo añadido
La primera parte durará cuatro minutos más.
Enlace copiado
12:44
Minutos de incertidumbre
M. 43: Ni el Granada ni el Sevilla parecen haberse reconectado bien al partido tras la posible expulsión de Keefe. Minutos de nadería sobre el terreno de juego.
Enlace copiado
12:38
Se libra Keefe
La árbitra desestima finalmente expulsar a la delantera del Granada pese a que efectivamente cogió del pelo a la futbolista del Sevilla.
Enlace copiado
12:36
Ojo que puede haber roja a Keefe
M. 34: La delantera del Granada agarra por el pelo a Eva Llamas y la árbitra acude al VAR a revisarlo.
Enlace copiado
12:32
Laura Sánchez, atenta
M. 31: La portera del Granada se anticipa velocísima a un balón al espacio para Gabarro.
Enlace copiado
12:28
Sufrimiento a balón parado
M. 26: Nuevo saque de esquina botado por la exrojiblanca Isa Álvarez al segundo palo que casi cabecea Eva Llamas en esta ocasión.
Enlace copiado
12:25
¡Vaya maravilla de Keefe!
M. 23: Centro de Cristina Postigo al área que la delantera del Granada pincha cuando parecía imposible para sacarse de la manga después un recorte brillante pese a luego toparse con la portera del Sevilla.
Enlace copiado
12:23
Carrerón de Alba
M. 18: La central del Granada se atreve por banda izquierda, doblando incluso a la carrilera Manoly, pero no encuentra a nadie desde la línea de fondo.
Enlace copiado
12:20
Mingueza busca el empate
M. 18: La centrocampista del Granada trata de sorprender desde lejos pero su disparo se va muy por encima del larguero.
Enlace copiado
12:17
Gol del Sevilla
M. 15: Andrea Álvarez adelanta a las visitantes tras un saque de esquina colgado por la visitante Isa Álvarez tras una salida en falso de Laura Sánchez.
Enlace copiado
12:16
Lauri, también en defensa
M. 15: La infatigable capitana del Granada aparece en su propia área para cortar un contragolpe peligroso del Sevilla.
Enlace copiado
12:12
El Sevilla recupera terreno
M. 11: Las visitantes vuelven a ganar metros y amenazan el área del Granada con varias jugadas a balón parado.
Enlace copiado
12:09
Manoly profundiza
M. 8: La carrilera zurda del Granada penetra por banda izquierda pero no encuentra rematadora en el área.
Enlace copiado
12:08
Disparo fuera de Miku
M. 7: Se estira el Granada con Lauri, que caracolea en el área para que su compañera finalice la jugada con un tiro muy desviado desde fuera.
Enlace copiado
12:07
Remate de Jujuba
M. 6: Primer saque de esquina para el Granada que remata la 'jefa' de la defensa con un cabezazo cruzado que se va fuera por poco.
Enlace copiado
12:04
Domina el Sevilla
M. 5: Las visitantes controlan el balón y empiezan a bombardear el área del Granada, con muchas futbolistas acudiendo al remate. La defensa rojiblanca protege bien a Laura Sánchez por ahora.
Enlace copiado
12:04
Varias exrojiblancas
Con el Sevilla vuelven a la Ciudad Deportiva exrojiblancas ilustres como Isa Álvarez, Alicia o Esther. Hubo abrazos en la previa.
Enlace copiado
12:02
Comienza el partido
¡Ya rueda el balón entre el Granada y el Sevilla en la Ciudad Deportiva!
Enlace copiado
12:02
Alineación del Sevilla
El Sevilla, por su parte, sale con Sullastres, Débora, Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther, Alicia, Iris, Rosa, Andrea, Raquel y Gabarro.
Enlace copiado
12:01
Alineación del Granada
El Granada sale con Laura Sánchez bajo palos; Cristina Postigo, Jujuba, Yoli, Alba Pérez y Manoly en defensa; Ari Mingueza y Miku en el centro del campo; y Laura Pérez, Lauri y Sonya Keefe en ataque.
Enlace copiado
12:00
Incidencia previa
Durante los prolegómenos del partido fue atentida por un aparente mareo una persona mayor que acudió sin compañía al duelo. Afortunadamente quedó restablecida.
Enlace copiado
11:59
Saltan los equipos
El Granada y el Sevilla salen ya a la Ciudad Deportiva, con retraso en el himno rojiblanco en esta ocasión. Aplauden los alrededores de doscientos aficionados presentes.
Enlace copiado
11:58
Bienvenida
Buenas tardes a todos,
BIenvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada femenino, otra vez en la Ciudad Deportiva del club, esta vez con el Sevilla como rival. Derbi andaluz entre dos equipos instalados en media tabla y con un único punto de ventaja de las rojiblancas, con un empate adicional a las tres victorias que comparten.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad