En directo | Granada - Deportivo

19:51

Bienvenida

¡Buenas tardes a todos!

Bienvenidos al seguimiento en directo del partido con el que el Granada arrancará el campeonato en Segunda división. Los rojiblancos reciben al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes (21.30 horas) en esta primera jornada con cuatro de sus fichajes sin inscribir. Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo podrían quedarse fuera del partido por esta razón, obligando a Pacheta a darle una importante vuelta de tuerca a su alineación.

¡Comenzamos!