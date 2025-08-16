En directo | Granada - Deportivo

Secciones
Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 19:53
21:06
Los futbolistas del equipo coruñés calientan ya también sobre Los Cármenes. Entre ellos, el exrojiblanco Sergio Escudero.
20:58
Los rojiblancos empiezan a prepararse al partido, liderados por Manu Lama, mientras Luca Zidane y Ander Astralaga se probaban ya. El equipo salta con 'Mi gente', canción de J Balvin y Willy William, en lugar de la tradicional sintonía del 'Equipo A'.
20:56
🫡 ¡Llegan los nuestros a Los Cármenes! pic.twitter.com/K2k987OdG8— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 16, 2025
20:56
📍Nuevo Los Cármenes.#GranadaDépor#LaLigaHypermotionpic.twitter.com/Nn7iO8hyV3— RC Deportivo (@RCDeportivo) August 16, 2025
20:55
Aquí intentamos explicaros por qué no han podido ser inscritos Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo.
20:33
La presidenta del Granada, Sophia Yang, conversa a pie de césped con directivos del Deportivo y demás personal del club visitante. No le acompaña en esta ocasión el director general Alfredo García Amado.
20:26
Antonio Hidalgo apuesta por Germán Parreño, Loureiro, Comas, Barcia, Escudero, Gragera, Villares, Luismi, Yeremay, Mario Soriano y Eddahchouri.
20:23
Sergio Ruiz no podrá actuar de inicio finalmente y se queda en el banquillo junto a Ander Astralaga, Pablo Insua y hasta seis recreativistas: Samu Cortés, Gael Joel, Dominique, Pere Haro, Seydou y Mario Jiménez.
20:21
¡Ya tenemos los once elegidos por Pacheta, sin los cuatro inscritos pendientes!
Los rojiblancos salen con Luca Zidane bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams y Baïla Diallo en defensa; Martin Hongla y Manu Trigueros en la medular; Pablo Sáenz, Stoichkov y Sergio Rodelas en la línea de mediapuntas; y Shon Weissman como delantero centro.
20:20
Los futbolistas del Granada y del Deportivo conversan a pie de césped entre ellos antes del partido. Mario Soriano, mediapunta visitante, descalzo incluso. Sergio Ruiz y Manu Trigueros, dos de los capitanes rojiblancos, departen con los secretarios técnicos Miguel Melgar y Javier Alonso.
20:05
Las taquillas de Los Cármenes presentan largas colas desde bastantes minutos antes de abrir. La mayoría de casos, para retirar el abono físico, aunque también hay aficionados del Deportivo en busca de entradas.
20:02
Tampoco los futbolistas del Granada se libran del 'directiva dimisión'. pic.twitter.com/9v2EsKOCK2— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) August 16, 2025
20:02
La llegada del autobús del Granada a Los Cármenes. pic.twitter.com/84NEbTgB0E— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) August 16, 2025
20:01
La grada de animación se moviliza contra la directiva del Granada antes de su primer partido de Liga. pic.twitter.com/ii8z16z8WC— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) August 16, 2025
20:01
El autobús del Granada llega a Los Cármenes con tensión en el ambiente al no librarse tampoco los futbolistas del 'directiva dimisión' de la grada de animación. La intervención policial desató los ánimos de algunos hinchas.
19:53
La grada de animación se moviliza contra la cúpula del Granada durante la previa de este primer partido con dos pancartas: 'Directiva dimisión' y 'No lo dejéis morir'. Además, varios aficionados portan también globos amarillos en seguimiento de una corriente de protesta surgida en redes sociales con otra pancarta que además reseña 'DDMC go home'.
19:51
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo del partido con el que el Granada arrancará el campeonato en Segunda división. Los rojiblancos reciben al Deportivo de La Coruña en Los Cármenes (21.30 horas) en esta primera jornada con cuatro de sus fichajes sin inscribir. Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo podrían quedarse fuera del partido por esta razón, obligando a Pacheta a darle una importante vuelta de tuerca a su alineación.
¡Comenzamos!
José Rojo Martin
4-4-2
Luca Zidane
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
Pablo Sáenz
centrocampista
Manu Trigueros
centrocampista
Martin Hongla
centrocampista
Sergio Rodelas
centrocampista
Juan Diego Molina Martínez
Delantero
Shon Weissman
Delantero
Antonio Hidalgo
4-4-2
Germán Parreño
portero
Miguel Loureiro
defensa
Arnau Comas
defensa
Dani Barcia
defensa
Sergio Escudero
defensa
Luismi Cruz
centrocampista
José Gragera
centrocampista
Diego Villares
centrocampista
Yeremay Hernández
centrocampista
Mario Soriano
Delantero
Zakaria Eddahchouri
Delantero
|
