Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 1 S16/08 · Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:30h.

Deportivo

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña
[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

DEP

En directo | Granada - Deportivo

Sigue al minuto el estreno liguero de los de Pacheta en Los Cármenes

Minuto a minuto

Ángel Mengíbar
José Ignacio Cejudo

Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:53

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-4-2

Alineación

Luca Zidane

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

Pablo Sáenz

centrocampista

Manu Trigueros

centrocampista

Martin Hongla

centrocampista

Sergio Rodelas

centrocampista

Juan Diego Molina Martínez

Delantero

Shon Weissman

Delantero

Antonio Hidalgo

4-4-2

Alineación

Germán Parreño

portero

Miguel Loureiro

defensa

Arnau Comas

defensa

Dani Barcia

defensa

Sergio Escudero

defensa

Luismi Cruz

centrocampista

José Gragera

centrocampista

Diego Villares

centrocampista

Yeremay Hernández

centrocampista

Mario Soriano

Delantero

Zakaria Eddahchouri

Delantero

Estadísticas

0%

DEP

GRA

0%

DEP

DEP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En directo | Granada - Deportivo